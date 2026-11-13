Aumentan las cancelaciones de vuelos entre RD y EE. UU. por restricciones de la FAA

Imagen de archivo de una aeronave de JetBlue. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Las cancelaciones de vuelos entre República Dominicana y Estados Unidos aumentaron la noche del viernes debido a las restricciones temporales a las operaciones aéreas dispuestas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), con al menos 10 vuelos cancelados en los aeropuertos de Santo Domingo y Punta Cana.

De acuerdo con la información suministrada por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) fueron cancelados siete vuelos.

La aerolínea JetBlue canceló los el vuelo B6 590, con destino a Fort Lauderdale; B6 2510 y B6 2110, ambos hacia Nueva York (JFK); B6 606, con destino a Orlando, y B6 330, hacia Boston.

También fue cancelado el vuelo B6 1938 de JetBlue, que tenía como destino San Juan, Puerto Rico, así como el DL 1863 de Delta, con destino a Nueva York.

Las operaciones afectadas en Santo Domingo se suman a otros vuelos que permanecían en tierra o presentaban retrasos como consecuencia de las restricciones. Entre ellos se encontraba un vuelo de carga.

Punta Cana también registra cancelaciones

En el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) también se registraron nuevas cancelaciones, tanto en las salidas como en las llegadas, según la página web del aeropuerto.

Entre los vuelos de salida cancelados figura el RV1799 de Air Canada Rouge, que debía cubrir la ruta Punta Cana-Toronto (YYZ).

En cuanto a las llegadas, fueron cancelados el DM5103 de Arajet, procedente de Miami (MIA); el DM7003 de la misma aerolínea, procedente de Cancún (CUN), y el RV1798 de Air Canada Rouge, procedente de Toronto (YYZ).

De esta manera, las afectaciones alcanzan tanto vuelos con origen en República Dominicana como operaciones programadas para llegar al país desde destinos de Estados Unidos, México y Canadá.

Retrasos en Santiago

La situación también afecta las operaciones del Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago, aunque no se han registrado cancelaciones sí aparecen vuelos con retrasos en el registro de llegadas.

Entre ellos figura el B6 1537 de JetBlue, procedente de Nueva York (JFK); el UA 2452 de United Airlines, desde Newark (EWR), y el DL 1845 de Delta Airlines, también procedente de Nueva York.

Asimismo, aparecen con retrasos el UA 1489 de United Airlines, procedente de Newark, y el B6 937 de JetBlue, desde Nueva York.

Otro de los vuelos afectados es el B6 1323 de JetBlue, procedente de Boston, cuya llegada estaba programada para las 2:43 de la madrugada, pero figuraba con una hora estimada de llegada a las 4:40 a. m., equivalente a casi dos horas de demora.