Caos aéreo en Estados Unidos: miles de vuelos cancelados y retrasados por falla nacional

Fotografía que muestra aviones realizando maniobras de rodaje este viernes, en la pista del aeropuerto George Bush en Houston (EE.UU.). ( EFE/ CARLOS RAMIREZ )

Una falla generalizada en los sistemas de comunicaciones del control aéreo provocó este viernes un caos en los aeropuertos de Estados Unidos, con más de 10,500 vuelos retrasados y 2,700 cancelados, mientras miles de pasajeros permanecían varados y las aerolíneas intentaban reorganizar sus operaciones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender temporalmente los despegues en todo el territorio estadounidense, ante problemas que afectaron las comunicaciones de los 22 centros regionales encargados de controlar el tráfico aéreo.

La medida provocó la inmovilización de numerosas aeronaves, largas esperas y una acumulación de retrasos en importantes terminales, entre ellas las de Nueva York, Newark, Miami, Chicago y Los Ángeles.

Acciones oficiales

Los aviones que ya se encontraban en vuelo pudieron continuar hacia sus destinos mediante procedimientos especiales de seguridad, mientras determinadas operaciones internacionales recibieron autorizaciones individuales.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que técnicos especializados investigaban el origen de la interrupción y trabajaban para restablecer las comunicaciones.

Las autoridades estadounidenses señalaron que, inicialmente, no existían indicios de un ataque cibernético deliberado.

La emergencia ocurre después de las restricciones operativas provocadas por el reciente cierre del Gobierno federal, que ya había generado dificultades para las aerolíneas y los pasajeros.

Consecuencias internacionales

La interrupción constituye uno de los episodios más graves del transporte aéreo estadounidense en años y vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de una infraestructura cuya modernización ha sido objeto de prolongados debates.

Las consecuencias podrían extenderse durante el fin de semana y afectar conexiones internacionales, incluidos los vuelos entre República Dominicana y ciudades estadounidenses.

Aunque no se ha confirmado una suspensión general de esas rutas, las aerolíneas recomiendan verificar los itinerarios antes de trasladarse a los aeropuertos.