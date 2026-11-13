La Corte Suprema revisará orden de Trump que suspende el acceso al asilo en su frontera con México

Migrantes se forman mientras esperan ser procesados luego de cruzar la frontera desde México, el miércoles 5 de junio de 2024, en San Diego, California. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Corte Suprema anunció este viernes que revisará la prohibición impuesta por el presidente Donald Trump a las solicitudes de asilo en la frontera con México, una de las principales medidas de su Gobierno contra la migración irregular.

Con este recurso, el Gobierno federal busca que el máximo tribunal revoque las decisiones de tribunales inferiores que han determinado que la medida es ilegal.

La orden fue promulgada a través de una proclamación presidencial el 20 de enero de 2025, el mismo día en que el magnate inmobiliario retornó al poder.

La Corte Suprema admitió el recurso, pero limita su examen a dos de las tres cuestiones planteadas por la Administración -la legalidad del veto al asilo y los límites de los tribunales para proteger colectivamente a aquellos afectados-, sin pronunciarse todavía sobre el fondo del litigio.

El caso gira en torno a la potestad del presidente estadounidense para restringir el acceso al asilo.

De acuerdo con medios estadounidenses, la ley federal reconoce el derecho de las personas a solicitar asilo si temen ser perseguidas en sus países de origen, independientemente de cómo hayan ingresado a Estados Unidos. Al mismo tiempo, otorga al Ejecutivo la facultad de conceder esa protección.

Lo que alega el Gobierno

No obstante, el Gobierno del republicano sostiene que puede denegar categóricamente el asilo a los migrantes a quienes se aplica la orden y que no debería estar obligado a aceptar solicitudes destinadas a ser rechazadas.

Los abogados del Gobierno federal también afirman que los prolongados tiempos de tramitación, que podían extenderse durante años, habían contribuido a una mayor llegada de migrantes a la frontera sur, pues a muchos se les permitía permanecer en el país mientras esperaban una decisión.

Sin embargo, los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) argumentan que los cruces fronterizos ya estaban disminuyendo antes de que Trump asumiera el cargo.

La prohibición de asilo fue una de las restricciones migratorias que Trump implementó tras su regreso a la Casa Blanca en 2025 y se ha mantenido vigente durante el litigio.

Se prevé ahora que el Supremo escuche los argumentos de las partes en los próximos meses y dicte sentencia antes de que concluya el año judicial en junio de 2027.