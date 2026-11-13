Dominicana recibe reconocimiento en Conferencia Mundial de Internet en China

La empresaria Shirley Santana Herrera fue reconocida en Wuzhen, China, como parte del programa Global Youth Leader 2026. ( SUMINISTRADA POR SHIRLEY SANTANA HERRERA )

La empresaria tecnológica dominicana Shirley Santana Herrera fue reconocida en Wuzhen, China, como parte del programa Global Youth Leader 2026 de la Conferencia Mundial de Internet (WIC, por sus siglas en inglés), que seleccionó a 20 jóvenes con trayectorias vinculadas a la tecnología e internet.

La fundadora y directora ejecutiva de Excelsior Academy figuró entre los tres latinoamericanos reconocidos. La representación de la región también incluyó a Ignacio Araya, de Chile, y Marco Mendieta, de Ecuador.

De acuerdo con una nota de prensa compartida con este medio, los participantes fueron escogidos entre más de 2,600 candidaturas de más de 140 países y territorios. La selección estuvo a cargo de un panel internacional de especialistas que evaluó trayectorias en innovación, gobernanza digital, emprendimiento e investigación.

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La entrega de los reconocimientos se realizó el pasado 3 de noviembre, durante el foro principal de la Cumbre de Wuzhen. En el encuentro participaron Daren Tang, director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); Chen Zhongyue, presidente de China Mobile; y Fang Rong, presidenta de ZTE.

También estuvo presente Francis Gurry, exdirector general de la OMPI.

"Estar en espacios de esta envergadura reafirma el compromiso de los jóvenes empresarios dominicanos con construir un futuro en el que la tecnología contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas. Vengo de la economía; abrirme camino en el sector tecnológico ha representado un reto, pero también una experiencia de aprendizaje extraordinaria", expresó Santana Herrera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/ssh2-46a0b430.jpeg La empresariaShirley Santana Herrera fue reconocida en Wuzhen, China, como parte del programa Global Youth Leader 2026. (SUMINISTRADA POR SHIRLEY SANTANA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/ssh3-fdca2371.jpeg La empresaria Shirley Santana Herrera durante su participación en laConferencia Mundial de Interneten Wuzhen, China. (SUMINISTRADA POR SHIRLEY SANTANA. ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/ssh4-df601b0e.jpeg La empresaria Shirley Santana Herrera fue reconocida en Wuzhen, China, como parte del programa Global Youth Leader 2026. (SUMINISTRADA POR SHIRLEY SANTANA. ) ‹ >

Educación y tecnología

Santana Herrera es economista y tiene una maestría en Gobernanza, Desarrollo y Políticas Públicas de la Universidad de Sussex. Su trayectoria incluye iniciativas en educación, comunicación y tecnología.

En 2022 fundó Excelsior Academy, una plataforma de tecnología educativa que ofrece formación y acompañamiento a jóvenes y profesionales interesados en acceder a becas y otras oportunidades académicas internacionales.

Según cifras de la empresa, unas 6,000 personas han participado en sus programas durante sus primeros cuatro años de operación. La compañía reporta que sus estudiantes han obtenido oportunidades en 25 países y que el monto de las becas, fondos y financiamiento educativo gestionados para sus participantes se aproxima a los dos millones de dólares.

En 2025 fue incluida en la lista Forbes 30 Under 30 en la categoría de Impacto Social y Sostenibilidad por su labor al frente de Excelsior Academy. También ha sido reconocida como Kofi Annan Changemaker y fue seleccionada para el Generation Connect Young Leadership Programme 2025-2026, vinculado a la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Su propuesta formativa incluye ejercicios de postulación a convocatorias y la preparación de expedientes académicos y profesionales. La empresa informó que desarrolla una plataforma tecnológica cuyo lanzamiento está previsto para mediados de 2027. Esta contará con herramientas para identificar habilidades, explorar oportunidades y diseñar rutas de formación, junto con acompañamiento humano.

La cumbre de Wuzhen

La Cumbre de Wuzhen se celebra desde 2014 y reúne a representantes de gobiernos, empresas, universidades y organismos internacionales para abordar asuntos relacionados con internet y el desarrollo digital. La organización WIC se constituyó formalmente en 2022.

Según cifras del evento, la edición de 2026 reunió a unos 1,800 participantes de 138 países y territorios y desarrolló 27 subforos sobre temas como inteligencia artificial, cooperación tecnológica y participación de los jóvenes en el sector.