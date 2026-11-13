EE. UU. reanuda los vuelos tras una paralización que afectó las operaciones en República Dominicana

Terminal de JetBlue en el aeropuerto JFK, el más importante de los aeropuertos en NY. ( SHUTTERSTOCK )

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos levantó la noche de este viernes la suspensión nacional de despegues que había paralizado durante varias horas el tráfico aéreo del país y provocado miles de retrasos y cancelaciones, con repercusiones en los principales aeropuertos de República Dominicana.

La reanudación de las operaciones no supone una normalización inmediata. Las aerolíneas estadounidenses enfrentan dificultades para reorganizar sus vuelos, recuperar aeronaves desplazadas y garantizar la disponibilidad de tripulaciones, por lo que las interrupciones podrían prolongarse durante el fin de semana.

En República Dominicana, las restricciones afectaron conexiones desde los aeropuertos internacionales de Las Américas, Punta Cana, Puerto Plata y Santiago, principalmente hacia ciudades estadounidenses.

En Las Américas se reportaron cancelaciones de vuelos de JetBlue hacia Nueva York, Fort Lauderdale y Orlando, así como afectaciones en operaciones de Delta. En Puerto Plata también resultó perjudicada una conexión con Atlanta.

Aeropuertos afectados

En Punta Cana se registraron alteraciones en las operaciones y el vuelo AA417 de American Airlines, con destino a Dallas-Fort Worth, regresó a la terminal antes del despegue, según informaciones difundidas durante la jornada.

En Santiago se notificaron retrasos en vuelos procedentes de Nueva York, Newark y Boston, operados por aerolíneas estadounidenses.

La crisis comenzó alrededor de las 3:54 de la tarde, cuando problemas en las telecomunicaciones de los centros regionales de control aéreo obligaron a la FAA a suspender los despegues como medida de seguridad.

Situación actual

Según cifras provisionales de FlightAware difundidas por ABC News, hasta las 6:04 de la tarde se habían registrado 10,494 retrasos y 1,913 cancelaciones en Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Markwayne Mullin, señaló que no existían indicios de un ataque deliberado.

Las autoridades aeroportuarias dominicanas recomendaron a los pasajeros verificar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos antes de trasladarse a las terminales.

Aunque se levantó la restricción nacional, la recuperación completa del tráfico aéreo dependerá de la capacidad de las compañías para restablecer sus itinerarios durante las próximas horas.