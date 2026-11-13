Suspensión de vuelos en EE. UU.: lo que se sabe hasta ahora

Fotografía de pantallas que muestran listas de vuelos tras la suspensión que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos este viernes, en el Aeropuerto Internacional de Las Vegas, Nevada (EE.UU.). ( EFE/ MÓNICA RUBALCAVA )

La suspensión de los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos por un problema en las comunicaciones del control del tráfico aéreo ha provocado cancelaciones y retrasos en distintas terminales, tanto estadounidenses como internacionales.

En República Dominicana, al menos cinco vuelos con destino a Estados Unidos fueron cancelados este viernes, mientras que el Gabinete de Turismo exhortó a los pasajeros a verificar sus itinerarios directamente con las aerolíneas.

Las autoridades estadounidenses aseguraron que la medida no responde a un ataque terrorista, sino a una interrupción en las telecomunicaciones que afecta a los centros de control aéreo.

Algunos vuelos con destino a Europa y Asia despegan pese a la suspensión aérea en EE.UU.

9:04 p.m.- Algunos vuelos internacionales con destino a Europa y Asia lograron despegar este viernes de aeropuertos estadounidenses pese a la suspensión nacional de ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA), que ha provocado más de 10.000 retrasos y al menos 1.700 cancelaciones en todo el país por una interrupción en las telecomunicaciones.

Pese a la suspensión, distintos medios locales y plataformas de rastreo aéreo reportaron salidas de vuelos que no tenían previsto sobrevolar el territorio continental estadounidense, entre ellos algunos que partieron de la costa este con destino a Europa y otros que viajaron a Hawái y Asia desde aeropuertos de la costa oeste.

There has been a temporary telecommunications outage - out of an abundance of caution all flights have been halted. Every flight has been accounted for and international flights will be handled on a case by case basis. — The FAA ✈️ (@FAANews) November 13, 2026

Más de 10,000 retrasos y 1,700 cancelaciones

8:16 p.m.- La suspensión ha provocado este viernes más de 10,000 retrasos y unos 1,700 vuelos cancelados en todo el país, según muestran webs especializadas de rastreo.

A las 18:30 hora de la costa este (23.30 GMT), unas dos horas y media después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) anunciara que los despegues se paralizaron a escala nacional de manera indefinida, la web Flightaware indicaba que más de 10,500 sufren retrasos en Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/14/d2184f3da0bf3d14e043cc0a07eed77c03165ef9w-9d3c537e.jpg Fotografía que muestra la fachada del aeropuerto internacional George Bush este viernes, en Houston (EE.UU.). (EFE/ CARLOS RAMIREZ)

Principales aerolíneas de EE. UU. suspenden despegues

08:11 p.m. - Delta, American Airlines y United Airlines informaron de que han suspendido las salidas de sus vuelos nacionales desde Estados Unidos.

Las tres compañías aclararon que los vuelos que se encuentran actualmente en ruta continuarán hacia sus destinos.

Los aeropuertos más afectados son el de Chicago (436 cancelaciones), el Dallas-Fort Worth (417), el de Denver (392), el de Atlanta (384) y el de Charlotte (374).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/14/0aa6c5eb9c90b62a91fe376ac7659d3a7118bb43w-43a68b71.jpg Fotografía que muestra aviones realizando maniobras de rodaje este viernes, en la pista del aeropuerto George Bush en Houston (EE.UU.). (EFE/ CARLOS RAMIREZ)

Impacto en vuelos de Canadá

7:37 p.m. - La suspensión de las operaciones aéreas en Estados Unidos también provocó alteraciones en los aeropuertos de Canadá, donde se registraron al menos 89 vuelos cancelados y otros 170 retrasados en Toronto, Montreal y Vancouver.

Según datos de la plataforma de seguimiento aéreo FlightAware, consultados hacia las 5:30 de la tarde, el aeropuerto internacional Pearson de Toronto registraba 45 cancelaciones y 91 retrasos en sus conexiones con Estados Unidos.

En Vancouver, las cancelaciones ascendían a 25 y los retrasos a 40, mientras que el aeropuerto internacional de Montreal-Trudeau contabilizaba 19 vuelos cancelados y otros 39 retrasados.

Las cifras incluyen incidencias que no necesariamente están relacionadas con el fallo en Estados Unidos.

Los aeropuertos de Toronto y Montreal anunciaron la suspensión de los vuelos con origen o destino en Estados Unidos, mientras que Calgary también paralizó los despegues hacia el país vecino.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/14/ce82ab6ebb3ecca3de2a6f017349a8f9e72c9ec9w-02bdf835.jpg Pasajeros esperan en una sala de embarque tras la suspensión de vuelos que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos este viernes, en el Aeropuerto Internacional de Las Vegas, Nevada (EE.UU.). (EFE/ MÓNICA RUBALCAVA)

Reacción del Gabinete de Turismo dominicano

7:19 p.m. - El Gabinete de Turismo de República Dominicana exhortó a los turistas y pasajeros dominicanos a verificar el estatus de sus vuelos y sus itinerarios directamente con las aerolíneas, ante la suspensión de los despegues en Estados Unidos.

En un comunicado, la entidad informó que trabaja de manera coordinada con los aeropuertos, las líneas aéreas y las autoridades correspondientes para garantizar asistencia a los pasajeros y reducir el impacto de la situación.

La disposición estadounidense afecta las operaciones aéreas desde y hacia ese país, mientras que los vuelos con destino a Europa y Latinoamérica continúan sin alteraciones, según había informado el Gabinete.

DHS Secretary, @SecMullinDHS, speaks on the nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. "Everybody is safe. There is no reason to be concerned about your loved ones if they\'re flying." https://t.co/ut6GPsUrY1 — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2026

No se debe a un ataque terrorista

6:44 p.m. - El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que la orden de suspender los despegues en los aeropuertos del país no responde a un ataque terrorista, sino a una interrupción en las telecomunicaciones.

"No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre", expresó Mullin a los medios de comunicación congregados en la Casa Blanca, en referencia a los atentados de 2001.

El funcionario explicó que la paralización de los vuelos ha generado retrasos en varios de los aeropuertos de mayor tráfico del país.

Entre ellos figuran los de Atlanta, con 385 retrasos; Dallas-Fort Worth, con 327; Chicago, con 395; Denver, con 284, y Los Ángeles, con 266, según datos de FlightAware.

También se reportaron retrasos en los aeropuertos JFK y LaGuardia, en Nueva York, así como en Boston, Orlando y San Francisco.

✈️ Aviso importante a pasajeros Debido a las restricciones temporales a las operaciones aéreas dispuestas por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), podrían producirse retrasos, cambios de horario y cancelaciones en los vuelos. https://t.co/W7VYv3EOld — AerodomRD (@AerodomRD) November 13, 2026

Al menos cinco vuelos son cancelados desde RD hacia EE. UU.

6:43 p. m. - Al menos cinco vuelos que conectan República Dominicana con Estados Unidos fueron cancelados este viernes debido a las restricciones temporales a las operaciones aéreas dispuestas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

De acuerdo con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), entre las operaciones afectadas figuran vuelos de JetBlue desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), con destino a Fort Lauderdale, Nueva York y Orlando.

Al viernes en la noche permanecían en tierra los vuelos B6 590, hacia Fort Lauderdale; B6 2510 y B6 2110, hacia Nueva York, y B6 606, con destino a Orlando. También se encontraba afectado un vuelo de carga.

En el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, se reportó un vuelo de Delta con destino a Atlanta.

Aerodom advirtió que las restricciones temporales de la FAA podrían provocar retrasos, cambios de horario y cancelaciones en los vuelos desde y hacia los aeropuertos que administra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/14/60c2963722d977436f0d24ac8cca1c0a92c0013cw-970bd9b6.jpg Personas esperan junto pantallas que muestran la lista de vuelos tras su suspensión este viernes, en el Aeropuerto Internacional de Las Vegas, Nevada (EE.UU.). (EFE/MÓNICA RUBALCAVA)

EE. UU. ordena suspender los despegues en todo el país

5:25 p.m.- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó detener los despegues en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control del tráfico aéreo, informó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

A través de una notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo, la FAA explicó que, debido a "circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad", se dispuso la suspensión de las salidas de aeronaves.

La instrucción establece que todo el tráfico aéreo de salida debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso, mientras que los vuelos internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses serán gestionados caso por caso.

Causas del problema

Duffy explicó en un mensaje publicado en la red social X que la suspensión responde a un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta.

El funcionario indicó que los técnicos de la FAA investigan la incidencia.