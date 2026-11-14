EE. UU. advierte que la normalización de los vuelos tomará tiempo tras interrupción de varias horas

Miles de personas quedaron varadas en los aeropuertos tras la suspensión de vuelos que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. ( EFE/ OMAR ALONSO )

Los vuelos en Estados Unidos comenzaron a reanudarse este sábado, después de una interrupción de varias horas debido a una importante falla en las comunicaciones, pero "llevará tiempo" hasta que todo vuelva a la normalidad.

La suspensión de vuelos en todo el país el viernes 13 provocó un caos generalizado y dejó a cientos de miles de pasajeros varados.

Esta es solo la segunda vez que se emite una alerta de este tipo en el espacio aéreo de Estados Unidos desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La interrupción de los vuelos duró casi cuatro horas y se levantó a las 21:15 (hora de República Dominicana).

La Administración Federal de Aviación (FAA) reabrió el espacio aéreo el viernes por la noche "tras restablecer completamente la funcionalidad" de las instalaciones de control de tráfico aéreo, según declaró el secretario de Transporte, Sean Duffy.

"Nos llevará tiempo reanudar las operaciones normales... Nuestra máxima prioridad es la seguridad de ustedes y sus familias cuando vuelen", dijo.

La administración Trump atribuyó el incidente a problemas de telecomunicaciones con equipos que tenían décadas de antigüedad.

"Es un problema de un sistema antiguo", declaró el secretario de Transporte.

"Tenemos conmutadores y enrutadores muy viejos, y usamos pequeños cables de cobre de la década de 1980. Es un sistema antiguo que colapsó, colapsó por completo. Se sobrecargó", explicó.

El jueves, Duffy solicitó formalmente al Congreso 30,100 millones de dólares para modernizar y mejorar el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.

Al anunciar el fin de la suspensión aérea , reiteró su petición. "Lo repetiré un millón de veces: el Congreso debe otorgarle los fondos al presidente", afirmó.

Casi 6,000 vuelos cancelados

Durante la interrupción del transporte aéreo se cancelaron casi 6,000 vuelos, incluidas algunas rutas internacionales, según la plataforma de seguimiento de vuelos FlightAware.

Los pasajeros abarrotaban las terminales, desesperados por obtener explicaciones.

"Estamos indecisos entre cambiar la fecha de nuestro vuelo, conducir o hacer otra cosa, pero si todo el país se paraliza, eso significa que las carreteras también estarán congestionadas", dijo Joseph Anderson, de 72 años, que intentaba viajar de Las Vegas a Oakland, California.

Una suspensión aérea a nivel nacional es extremadamente inusual.

En enero de 2023, se produjo una breve inmovilización de la aviación a nivel nacional tras un fallo en el sistema de notificación a los pilotos. Sin embargo, la única otra inmovilización a nivel nacional se produjo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando ningún avión despegó durante varios días.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, fue enfático al afirmar que no había pruebas de acciones hostiles.

"Esto no es otro 11-S", declaró.

"No hemos visto pruebas de que se tratara de un ciberataque o de un ataque con inteligencia artificial", declaró en rueda de prensa.

También desestimó cualquier relación con la interrupción global del servicio que afectó a Microsoft esta semana.

Confusión y retrasos

La interrupción del vuelo provocó caos y frustración.

En el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Tiara Johnson dijo que estaba intentando llegar a Orlando para asistir a un concierto.

"Siguen posponiéndolo... Primero estaba programado para las 19:55. Luego, para las 20:30, después para las 21:30. Ahora es a las 22:30. Así que no sabemos cuándo saldrá", declaró a la AFP.

Algunos pasajeros informaron que les dijeron que el vuelo se había retrasado debido al viento, mientras que otros tuvieron que buscar información por su cuenta.

Durante el cierre, los paneles de salidas de muchos aeropuertos continuaron indicando que los vuelos operaban con normalidad, mientras que las tarjetas de embarque digitales de los pasajeros varados mostraban que sus vuelos estaban en ruta.

La gente se apresuró a buscar alternativas, y se formaron largas colas en los mostradores de alquiler de coches del aeropuerto Harry Reid de Las Vegas.

Para aquellos que intentaban ver el lado positivo de la situación, el retraso representaba una oportunidad para prolongar su descanso.

Kathy Sommers regresaba a casa tras visitar a unos amigos en Las Vegas cuando le cancelaron el vuelo.

"Otra noche más jugando a las cartas", dijo.