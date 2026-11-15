EE. UU. busca determinar la causa de la falla que paralizó vuelos; Trump rompe su silencio

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, responde a una pregunta de los medios de comunicación sobre la suspensión nacional de operaciones aéreas emitida por la FAA, en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 13 de noviembre de 2026. ( EFE )

El Gobierno de Estados Unidos busca determinar la causa fundamental de la falla técnica que provocó la paralización de vuelos en todo el país, antes de implementar cambios importantes en el sistema de control del tráfico aéreo, informó este domingo el secretario de Transporte, Sean Duffy.

La avería provocó el viernes una paralización de vuelos que afectó a pasajeros en aeropuertos de todo Estados Unidos y generó miles de cancelaciones y retrasos. Mientras las aerolíneas trabajan para recuperar sus operaciones, las autoridades investigan el origen del problema.

"Vamos a averiguar cuál fue la causa principal y a partir de ahí seguiremos adelante", dijo Duffy durante una de sus entrevistas televisivas.

De acuerdo con la agencia AP, el funcionario explicó que los investigadores analizan dos enrutadores instalados recientemente en instalaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) en Arkansas y Texas.

Según Duffy, el problema comenzó mientras un contratista federal sustituía un tramo de cable de cobre antiguo por fibra óptica. Tras instalarse el nuevo cableado en la instalación de El Dorado, Arkansas, y encenderse un enrutador, se produjo posteriormente un problema en una instalación de Amarillo, Texas, que afectó el sistema de protección contra sobretensiones.

"No creíamos que eso debiera o fuera a suceder", dijo Duffy.

En una publicación en X, el secretario señaló que L3Harris Technologies Inc., contratista de la FAA, obtuvo los enrutadores utilizados en ambas instalaciones y realiza un diagnóstico del equipo con la participación de otros ingenieros.

Medidas anunciadas

Duffy aprovechó sus apariciones en cinco programas políticos de televisión para insistir al Congreso en la necesidad de destinar miles de millones de dólares adicionales a la modernización del sistema de control del tráfico aéreo, informó AP.

El secretario sostuvo que el sistema ha sufrido décadas de falta de inversión y que los recursos aprobados hasta ahora no son suficientes para reemplazar su infraestructura.

"No puedo disculparme por lo que nos legaron. Y no puedo culpar ni a republicanos ni a demócratas, porque la responsabilidad es de todos. Se remonta a 20, 25, 30 años de falta de inversión", dijo Duffy.

Según AP, el Congreso aprobó el año pasado 12,500 millones de dólares para la FAA como parte de un amplio paquete de recortes de impuestos promovido por los republicanos. Duffy ha considerado esos fondos como un pago inicial para una reforma más amplia.

Según el funcionario, empresas como AT&T, Verizon y Lumen están preparadas para participar en la construcción de una nueva infraestructura de comunicaciones si reciben los recursos.

Reacción oficial

El presidente Donald Trump se pronunció el domingo por primera vez sobre la paralización de vuelos, después de permanecer dos días sin referirse públicamente al problema.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que su administración ya comenzó a modernizar el sistema de control del tráfico aéreo, pero consideró que el proceso debe realizarse de manera integral.

"Si el Congreso aprueba los fondos que tanto necesitamos para el control del tráfico aéreo, podremos construirlo de forma rápida y eficiente", escribió Trump. "Será el MEJOR SISTEMA del mundo. Gran parte de nuestro sistema actual de control aéreo tiene 50 años, ¡es ridículo!".

En otra publicación, Trump responsabilizó a la administración del expresidente demócrata Joe Biden por haber empeorado, según dijo, un sistema que ya era antiguo.

Durante el gobierno de Biden, el Congreso aprobó una ley de infraestructura que destinó 25,000 millones de dólares a la FAA para mejoras aeroportuarias, torres de control, terminales y la modernización del sistema de control del tráfico aéreo.

Situación actual

Duffy aseguró que las operaciones aéreas deberían recuperar la normalidad entre este domingo y el lunes, aunque reconoció que las aerolíneas todavía trabajan para reubicar aviones y tripulaciones que quedaron fuera de sus posiciones habituales debido a la paralización.

"De cara al final del día y al día siguiente, deberíamos estar funcionando a plena capacidad".

Añadió: "Vamos por buen camino".

El secretario también afirmó que la administración tiene un alto grado de confianza en que la falla no fue causada por un ciberataque. Explicó que varias agencias de inteligencia no han encontrado señales de comunicación o rastros que normalmente estarían asociados con una intrusión de ese tipo.

Duffy también aseguró que Trump estuvo involucrado en la respuesta del Gobierno pese a no haberse pronunciado públicamente durante los primeros dos días de la interrupción.

"Estuve en contacto constante. Él estaba totalmente involucrado porque esto es importante para él y es importante para Estados Unidos", dijo.