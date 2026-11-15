EE. UU. prevé normalizar vuelos este domingo mientras persisten las cancelaciones hacia RD

Pasajeros esperan por sus vuelos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, el 14 de noviembre del 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Las cancelaciones de vuelos entre Estados Unidos y la República Dominicana continuaban desde la madrugada de este domingo, pese a que las autoridades estadounidenses esperan que el tráfico aéreo recupere la normalidad al cierre de la jornada.

De acuerdo con el registro consultado en FlightAware, las afectaciones incluyen vuelos de JetBlue, Delta Air Lines y American Airlines con conexiones hacia Santo Domingo, Santiago y Punta Cana.

La situación se produce después de la interrupción nacional de las operaciones aéreas en Estados Unidos el viernes, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender los despegues durante varias horas debido a problemas técnicos en el sistema de control del tráfico aéreo.

El director de la FAA, Bryan Bedford, dijo que el viernes fueron cancelados unos 12,000 vuelos, mientras que FlightAware registró más de 6,600 cancelaciones el sábado. Hasta la mañana de este domingo, el sitio contabilizaba más de 1,200 vuelos cancelados.

Aunque la FAA levantó la suspensión, la recuperación de los itinerarios no es inmediata debido a que las aerolíneas deben reorganizar sus aeronaves y tripulaciones, que quedaron fuera de sus posiciones habituales durante la interrupción.

Cancelaciones hacia Santiago

Entre los vuelos cancelados este domingo figuran dos operaciones de JetBlue desde el aeropuerto John F. Kennedy (JFK), en Nueva York, hacia el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago.

Se trata de los vuelos B6 1537 y B6 1737.

También aparecen cancelados otros vuelos de JetBlue con operación en Santiago: B6 436, B6 2536 y B6 1536, además del DL 1993 de Delta Airlines.

Estas cancelaciones afectan tanto conexiones procedentes de Estados Unidos como vuelos que tenían programada su operación desde Santiago.

Vuelos cancelados hacia Santo Domingo

Las operaciones del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en Santo Domingo, también registran cancelaciones.

Entre las llegadas aparece el B6 209 de JetBlue, procedente de Nueva York (JFK), mientras que en las salidas figura el B6 2110, con destino a ese mismo aeropuerto neoyorquino.

También fue cancelado el B6 589 de JetBlue, que cubría la ruta Fort Lauderdale-Santo Domingo, y el B6 1630, programado desde Santo Domingo hacia Boston.

A estas operaciones se suma el AA 2099 de American Airlines, procedente de Miami con destino a Santo Domingo.

Punta Cana también afectada

Las cancelaciones también alcanzan al Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Entre las operaciones afectadas figura el B6 1568 de JetBlue, programado desde Punta Cana hacia Nueva York (JFK).

También aparece cancelado el B6 1473 de JetBlue, relacionado con la ruta de Fort Lauderdale.

Las nuevas cancelaciones se suman a las registradas durante el viernes y sábado en los aeropuertos dominicanos, particularmente en Las Américas, Punta Cana y Puerto Plata. Diario Libre reportó que las aerolíneas han comenzado a reprogramar algunas operaciones, aunque la recuperación sería gradual.

Esperan recuperar los horarios hoy

En Estados Unidos, las autoridades prevén que los vuelos vuelvan a operar con normalidad hacia el final de este domingo. Bedford pronosticó que los horarios podrían recuperarse por completo hacia el cierre de la jornada.

Sin embargo, la normalización dependerá de la capacidad de las aerolíneas para reorganizar sus aviones y tripulaciones, por lo que todavía pueden producirse cancelaciones y retrasos durante el proceso de recuperación.

El problema técnico que provocó la interrupción estuvo relacionado con trabajos para sustituir antiguas líneas de cobre por fibra óptica, lo que generó problemas en las comunicaciones con las aeronaves y las señales de radar. Las autoridades descartaron que se tratara de un ciberataque.

Ante las afectaciones, se recomienda a los pasajeros con vuelos entre la República Dominicana y Estados Unidos verificar directamente con sus aerolíneas el estado de sus operaciones antes de dirigirse al aeropuerto, debido a que los horarios pueden cambiar durante la jornada.