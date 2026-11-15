EE. UU. espera que los vuelos vuelvan a la normalidad este domingo

Maletas de viajeros en el aeropuerto George Bush, el 14 de noviembre del 2026 en Houston (EE. UU.). ( EFE )

Las autoridades estadounidenses prevén que el tráfico aéreo en el país vuelva a la normalidad este domingo, después de que la paralización de las operaciones a nivel nacional dejara a cientos de miles de pasajeros varados y perturbara los viajes en todo el mundo.

El gobierno de Donald Trump descartó un ciberataque y atribuyó la paralización del viernes, que obligó a suspender todos los despegues comerciales en el país durante varias horas, a un fallo técnico durante los trabajos de sustitución de antiguas líneas de cobre por fibra óptica.

El director de la FAA, la agencia estadounidense que regula la aviación civil, Bryan Bedford, dijo que el viernes se cancelaron 12,000 vuelos, mientras que el sitio web de seguimiento FlightAware registró más de 6,600 cancelaciones el sábado.

Hasta la mañana del domingo, FlightAware había contabilizado más de 1,200 vuelos cancelados.

En una conferencia de prensa en Washington, Bedford pronosticó que los horarios de vuelo se recuperarían por completo hacia "el cierre de la jornada del domingo".

Durante la interrupción del tráfico aéreo, las imágenes de los aeropuertos mostraban puertas de embarque abarrotadas, aviones esperando en las pistas y pasajeros agolpados en las terminales, desesperados por obtener información.

Lisa Beraid, empleada de una compañía de seguros de 48 años, resumió la situación mientras esperaba un vuelo el sábado en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York: "La verdad es que esto es un desastre".

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la orden de suspender los despegues durante cuatro horas el viernes se emitió después de que los trabajos para sustituir un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaran "problemas" en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar.

Duffy, que lleva tiempo denunciando el mal estado de las instalaciones del control aéreo estadounidense, señaló directamente a la empresa encargada de realizar estos trabajos.

"Vamos a exigir responsabilidades", prometió, después de que su propia rueda de prensa comenzara con retraso debido a un problema técnico.

Viernes 13

La paralización de todos los despegues es un acontecimiento extremadamente raro. Una medida similar, aunque de menor alcance, se adoptó en 2023 debido a un fallo informático y, antes de eso, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La suspensión nacional se levantó a las 20H15 del viernes, hora del este de Estados Unidos (01H15 GMT del sábado).

Los responsables de la FAA reabrieron el espacio aéreo "tras restaurar la plena funcionalidad" del control del tráfico aéreo, según Duffy.

Las autoridades esperan que la situación vuelva a la normalidad una vez que las aerolíneas puedan reorganizar sus tripulaciones y aviones.

El incidente se produjo un viernes 13, una fecha asociada a la mala suerte, y un día después de que la Casa Blanca pidiera a los legisladores que aprobaran una partida adicional de 30,100 millones de dólares para modernizar el sistema de control del tráfico aéreo.

"El presidente ha pedido 30,000 millones de dólares. Yo quiero 50,000 millones", declaró Duffy el viernes. "Con un sistema totalmente nuevo y ultramoderno, no tendrán estos fallos", añadió.

Legisladores estadounidenses reclamaron el sábado que se investiguen las causas de la enorme interrupción y si el país está suficientemente protegido frente a la ciberdelincuencia.

La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, pidió a Duffy que dimitiera o que Trump lo destituyera.

"Más de 3,500 aviones ya estaban en el aire cuando los sistemas de radar y comunicaciones empezaron a fallar. Tenemos suerte de que no se haya perdido ninguna vida", escribió el sábado en X.

Hasta la mañana del domingo, Trump no había hecho declaraciones públicas sobre el tema.