Dominicana de 75 años muere tras ser golpeada presuntamente por su sobrino en Nueva York

Una cinta amarilla de No Pase. ( EFE )

Una mujer dominicana de 75 años murió luego de ser golpeada presuntamente por su sobrino durante una discusión en el apartamento donde residía, en el Bronx, Nueva York, informó el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD).

La víctima, identificada como Carmen Núñez, fue trasladada de urgencia al Hospital Lincoln después de que agentes fueran alertados sobre una emergencia en su vivienda de la calle Manida, cerca de la avenida Lafayette, en el vecindario Hunts Point, alrededor de las 12:45 de la madrugada del sábado.

De acuerdo con la Policía, los médicos declararon muerta a Núñez a su llegada al hospital. Fuentes policiales indicaron que la mujer se encontraba discutiendo con su sobrino, de 35 años, cuando este presuntamente se tornó violento y la golpeó repetidamente contra una pared.

El hombre fue detenido en el lugar. Varias horas después del hecho, la Policía aún no había divulgado su identidad mientras se presentaban los cargos correspondientes.

NYPD officers work the scene where 75-year-old Carmen Nunez suffered injuries inside of 754 Manida Street, an apartment building in the Hunts Point neighborhood within the confines of the 41 precinct and later died at the hospital in Bronx, New York, United States on Saturday, November 14, 2026. Sources say Carmen Nunez died after a domestic dispute which turned violent. Officers responded to a 911 call at 754 Manida St. around 12:43 a.m. and found 75-year-old Carmen Nunez, unconscious and unresponsive. Nunez was taken to Lincoln Hospital, where she was pronounced dead. A person of interest was taken into custody and the investigation remains ongoing by the NYPD. — Kyle Mazza (@KyleMazzaWUNF) November 14, 2026

Una vecina declaró al periódico New York Post que salió al pasillo al escuchar un alboroto la madrugada del sábado y vio al sobrino, a quien identificó como Joshua, con el rostro, según dijo, "cubierto de sangre".

"Nunca lo conocí así", dijo la mujer, que prefirió no dar su nombre. "Nunca lo vi beber ni consumir drogas. Lo conocí cuando era pequeño; mis hijos crecieron siendo amigos suyos y así se comportaron".

Reacciones vecinales

La vecina dijo que había visto al hombre recientemente y que estaba "feliz y alegre".

"Pero no sabía que era así, no", dijo. "Me sorprendió. Estoy muy triste. Me molestó porque me impactó mucho que sucediera, sobre todo viniendo de él".

La mujer describió a Núñez como la "madre del edificio", en referencia a la cercanía que mantenía con los residentes.

Otra vecina, identificada como Phyllis, dijo que conocía a la víctima desde hacía 25 años.

"Era una persona encantadora. Esto es realmente trágico", dijo. "Estoy devastada. No puedo creer que esto haya sucedido".

Phyllis relató que dormía en su apartamento cuando escuchó a alguien pedir ayuda alrededor de las 12:30 de la madrugada.

"Normalmente suelo levantarme, pero no lo hice, lo ignoré, y cuando oí a la policía, me enteré de lo sucedido y me destrozó", dijo. "Si me hubiera levantado, tal vez hubiera sido diferente".

La vecina calificó la muerte de Núñez como una pérdida para toda la comunidad del edificio.

"Te daría hasta la camisa que lleva puesta si pudiera ayudarte", dijo sobre la víctima. "Y tenía un espíritu maravilloso".