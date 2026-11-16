Los usuarios han informado masivamente de fallos informáticos en varias aplicaciones bancarias desde el mediodía del lunes en Estados Unidos, según el sitio de seguimiento Downdetector.com, pero una gran institución financiera descarta por ahora cualquier ciberataque.

Se vieron afectados instituciones de primer orden, desde JPMorgan Chase hasta Bank of America, pasando por la popular herramienta de transferencia de dinero Zelle.

Los reportes alcanzaron su punto máximo cerca de las 14H00 (19H00 GMT), antes de disminuir.

Situación actual

JPMorgan Chase explicó en un comunicado que se había enfrentado a un "fallo de software".

"Nada indica que se trate de un ciberataque", añadió la empresa, en un contexto en el que los avances en materia de inteligencia artificial (IA) hacen temer una multiplicación de intrusiones y robos en sitios sensibles.

"El procesamiento de las solicitudes de algunos clientes está tardando más de lo habitual", precisó JPMorgan, que confía en resolver el problema de aquí al final del día.

Otros establecimientos podrían haberse visto afectados por capilaridad, durante una transacción entre sus servicios y los de JPMorgan Chase, subrayó también el banco estadounidense, el mayor por volumen de activos.

"Los consumidores siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos", aseguró.

A finales de octubre, la principal plataforma mundial de criptomonedas, Binance, fue víctima de un robo digital estimado en 6.300 millones de dólares.

Más recientemente, el banco francés Crédit Mutuel Arkéa fue objeto de un ciberataque por un importe del orden de 100 millones de euros.