La senadora Louise Lucas, de 82 años. ( TOMADA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE VIRGINIA )

La senadora estatal de Virginia L. Louise Lucas, una de las figuras demócratas más influyentes del estado, se declaró inocente este lunes de cargos federales que la acusan de liderar una organización dedicada al tráfico de marihuana, lavado de dinero y otros delitos, informó The Associated Press (AP).

Los fiscales federales sostienen que Lucas encabezaba una organización criminal que adquiría y comercializaba grandes cantidades de marihuana y posteriormente blanqueaba las ganancias.

Según las autoridades, la senadora habría utilizado su influencia política para proteger las actividades de la organización y tratado de influir en la legislación sobre la marihuana en Virginia para favorecer económicamente al supuesto grupo, de acuerdo con AP.

Además de los cargos de crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero, Lucas enfrenta acusaciones de conspiración para defraudar la integridad de los servicios públicos y de mantener un establecimiento relacionado con el narcotráfico.

Los registros judiciales establecen que el juicio con jurado está previsto para mediados de septiembre y que Lucas mantiene su declaración de inocencia.

Uno de sus abogados, Anthony Capozzolo, dijo por correo electrónico que Lucas "espera con interés litigar este asunto en el futuro" y declinó hacer más comentarios, según AP.

Investigación comenzó con registros del FBI

Los cargos contra Lucas fueron anunciados después de que agentes del FBI registraran en mayo una oficina vinculada a ella y una tienda de cannabis de su propiedad, reportó AP.

En Virginia, la posesión de marihuana es legal desde 2021 y numerosas tiendas comercializan productos derivados del cannabis. Sin embargo, la venta de marihuana recreativa a gran escala no estará permitida en el estado hasta julio de 2027.

Lucas, de 82 años, ha sido una crítica abierta del presidente Donald Trump y ocupa un escaño en el Senado estatal desde 1992. Actualmente se desempeña como presidenta pro tempore y también dirige el influyente comité de Finanzas del Senado.

La legisladora ha rechazado las acusaciones y ha señalado que el proceso impulsado por el Departamento de Justicia constituye un intento de intimidarla. Desde que fue acusada, ha continuado desempeñando sus funciones oficiales y participando en audiencias legislativas, de acuerdo con AP.

Lucas también declaró al periódico The Virginian-Pilot, en un artículo publicado el domingo, que buscará la reelección el próximo año.

Su defensa acusa al Gobierno de violar reglas

El equipo legal de Lucas presentó el domingo una moción en la que acusa al fiscal general Todd Blanche, al director del FBI, Kash Patel, y a la primera fiscal adjunta de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, Theophani Stamos, de violar una norma judicial relacionada con la prensa y el derecho a un juicio justo.

La defensa sostiene que las declaraciones de los funcionarios durante la conferencia de prensa en la que anunciaron la acusación violaron esas reglas y pidió al tribunal que imponga "sanciones apropiadas por dichas violaciones", según AP.

Scottie Howell, portavoz de la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, declinó comentar sobre la moción.

Por su parte, Audrey Cook, portavoz del Departamento de Justicia, dijo por correo electrónico que el departamento «mantiene la confianza en su caso y no hará más comentarios sobre el litigio pendiente», informó AP.

Más tarde este lunes, los partidarios de Lucas tenían previsto realizar una reunión virtual para analizar el caso y las acusaciones en su contra.