El presidente Donald Trump mantiene una doble batalla judicial para intentar anular la condena que recibió en Nueva York por falsificar registros comerciales para ocultar un pago de 130,000 dólares a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, mientras un tribunal federal de apelaciones analiza si puede intervenir en el caso.

Un panel de tres jueces del Segundo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos interrogó este lunes durante más de una hora al abogado de Trump y a un fiscal estatal sobre el último intento del presidente de trasladar el proceso de un tribunal estatal a uno federal, donde busca que sea desestimado bajo el argumento de inmunidad presidencial, informó The Associated Press (AP).

Los jueces no emitieron una decisión inmediata.

Trump fue declarado culpable en mayo de 2024 de 34 delitos graves relacionados con la falsificación de registros comerciales. El mandatario ha negado haber cometido delito alguno y no recibió una pena de prisión, multa ni libertad condicional.

La audiencia del lunes se produjo 11 días después de que las partes comparecieran nuevamente ante el tribunal federal, mientras Trump mantiene en paralelo una apelación ante el sistema judicial estatal de Nueva York, según AP.

El pasado 5 de noviembre, un tribunal estatal de apelaciones escuchó los argumentos de la defensa de Trump, pero todavía no ha emitido un fallo.

Trump busca acelerar el proceso

El abogado de Trump, Robert Giuffra Jr., pidió al Segundo Circuito que intervenga cuanto antes, incluso antes de emitir una decisión completa, para asumir el control del caso y detener el proceso ante la División de Apelaciones de Nueva York.

Sin la intervención del tribunal federal, Trump "probablemente tendrá que esperar años" antes de que los tribunales estatales resuelvan su apelación y pueda llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, sostuvo Giuffra en una carta citada por AP.

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Sin embargo, algunos de los jueces cuestionaron el procedimiento propuesto por la defensa.

"¿Cómo funciona eso?", preguntó el juez John M. Walker Jr. "Es decir, suponiendo que estuviéramos de acuerdo con usted, ha habido una discusión en la División de Apelaciones. Se han presentado alegatos en la División de Apelaciones. ¿Volverán a presentar esos alegatos todos los presentes?"

El juez Raymond J. Lohier Jr. también expresó dudas sobre la base legal de la solicitud.

"Nos están pidiendo que adoptemos todo un mecanismo procedimental que no veo autorizado en ningún lugar por el Congreso", dijo Lohier.

"Creemos que está autorizado", respondió Giuffra, quien calificó una disposición federal que permite determinadas solicitudes de traslado posteriores al veredicto como "una válvula de seguridad destinada a proteger precisamente contra las artimañas que se han dado en este caso".

Trump ya ha intentado trasladar el caso

Un juez federal rechazó en tres ocasiones los intentos de Trump de trasladar el proceso estatal a un tribunal federal, según AP.

Trump acudió al Segundo Circuito después de que el juez federal Alvin K. Hellerstein rechazara por tercera vez su solicitud en agosto. Hellerstein, quien murió el mes pasado a los 92 años, sostuvo en su decisión que "pagar dinero para silenciar a una actriz de cine para adultos o encubrir un escándalo no están amparados por la inmunidad presidencial".

El presidente intentó trasladar el caso por primera vez semanas después de ser acusado formalmente en marzo de 2023. Volvió a intentarlo después de su condena y tras el fallo de la Corte Suprema de julio de 2024 sobre la inmunidad presidencial.

Esa decisión estableció que los presidentes y expresidentes tienen inmunidad frente a procesos penales por actos oficiales y que los fiscales no pueden utilizar actos oficiales como prueba para demostrar que acciones no oficiales fueron ilegales.

La defensa invoca la inmunidad presidencial

Giuffra sostiene que los fiscales utilizaron durante el juicio pruebas relacionadas con actos oficiales de Trump que posteriormente quedaron protegidas por el fallo de la Corte Suprema.

Entre esas pruebas, mencionó testimonios sobre conversaciones de Trump en la Oficina Oval, su flujo de trabajo y publicaciones en redes sociales, según AP.

El abogado también cuestionó la forma en que la fiscalía presentó el pago a Daniels, argumentando que la acusación de que se trató de una contribución ilegal a una campaña electoral corresponde a un tribunal federal y no a uno estatal.

Después de que Trump apelara el segundo rechazo de Hellerstein, el Segundo Circuito ordenó al juez reconsiderar su decisión porque no había tomado en cuenta "cuestiones importantes relevantes" para la solicitud del presidente.

El tribunal, del que también formaba parte Lohier, aclaró que no estaba indicando cómo debía resolver el caso, pero pidió a Hellerstein revisar las pruebas que Trump señalaba como relacionadas con actos oficiales y determinar si el expresidente podía argumentar que esas acciones formaban parte de sus funciones en la Casa Blanca.

Fiscalía pide mantener el caso en Nueva York

Steven Wu, jefe de la división de apelaciones de la Fiscalía del Distrito de Manhattan, pidió al Segundo Circuito mantener el proceso en los tribunales estatales y confirmar el fallo de Hellerstein.

Wu argumentó que, incluso si Trump consiguiera trasladar el caso a un tribunal federal, el tribunal de apelaciones de Nueva York conservaría la autoridad para dictar sentencia.

Trump continúa negando haber cometido algún delito y busca librarse de la condena que lo convirtió en el primer presidente o expresidente de Estados Unidos declarado culpable de un delito