Personas caminan en el Aeropuerto Internacional de Washington-Dulles este sábado, en Washington (Estados Unidos). Las autoridades estadounidenses prevén hasta unas 5.000 cancelaciones de vuelos este sábado, tras el caos provocado por más de cuatro horas de suspensión de despegues, mientras confían restablecer la normalidad en los aeropuertos para este domingo. ( EFE/ OCTAVIO GUZMÁN )

Una falla tecnológica paralizó durante casi cinco horas los despegues de aviones en Estados Unidos el viernes 13 de noviembre de 2026, provocando miles de cancelaciones y retrasos que se prolongaron durante el fin de semana y afectaron las conexiones internacionales, incluidas las de República Dominicana.

El incidente volvió a poner bajo escrutinio la infraestructura aeronáutica estadounidense, responsable de coordinar decenas de miles de operaciones diarias mediante sistemas de comunicaciones , algunos de los cuales utilizan tecnologías desarrolladas hace varias décadas.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó suspender las salidas en todo el país después de detectar una inestabilidad en su red de telecomunicaciones que afectó el contacto con las aeronaves y la transmisión de información de radar.

El problema comenzó aproximadamente a las 3:30 de la tarde, hora del este, y las operaciones se reanudaron a las 8:15 de la noche.

Según el informe publicado por la FAA el domingo 15 de noviembre, el sistema experimentó un flujo anormal de datos, con aproximadamente 1,000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos. La sobrecarga provocó inestabilidad en 17 de los 22 centros de control de tráfico aéreo del país.

La investigación preliminar identificó dos posibles puntos de origen: una instalación de radar en Amarillo, Texas, y una estación de radiocomunicaciones en El Dorado, Arkansas, donde el contratista L3Harris realizaba trabajos que incluían la instalación de un nuevo enrutador.

Como medida preventiva, los técnicos desactivaron una función en aproximadamente 60 enrutadores similares, mientras continuaban las investigaciones para determinar la causa definitiva.

Durante el viernes se cancelaron aproximadamente 12,462 vuelos, incluidos 9,082 de las principales aerolíneas, aunque la FAA aclaró que no todas las suspensiones podían atribuirse directamente a la interrupción nacional.

Según Reuters, hasta la noche del sábado 14 de noviembre se habían registrado más de 6,400 cancelaciones y 8,000 retrasos, mientras las compañías reorganizaban sus itinerarios.

Tres paralizaciones nacionales

Aunque las cancelaciones masivas son frecuentes por tormentas, problemas operativos o averías informáticas, una orden federal que detenga simultáneamente los despegues en todo Estados Unidos es excepcional.

Desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 se han producido tres episodios de paralización nacional, contando el propio 11 de septiembre. Los otros dos, en enero de 2023 y noviembre de 2026, estuvieron relacionados con problemas tecnológicos.

Diario Libre recogió este antecedente histórico en su cobertura del 13 de noviembre, cuando explicó que la interrupción constituía la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va de siglo.

Estos acontecimientos se distinguen de las crisis provocadas por condiciones meteorológicas o dificultades de las aerolíneas, que pueden ocasionar miles de cancelaciones sin una prohibición nacional de salidas.

El cierre de 2001

El primer episodio ocurrió el 11 de septiembre de 2001, cuando los atentados terroristas contra las Torres Gemelas, en Nueva York, y el Pentágono, en las inmediaciones de Washington, llevaron a las autoridades estadounidenses a ordenar una suspensión sin precedentes de las operaciones aéreas civiles.

Los aviones que ya estaban en vuelo recibieron instrucciones para aterrizar y se prohibieron nuevos despegues ante el riesgo de que otras aeronaves fueran utilizadas para ejecutar ataques.

La decisión respondió a una emergencia de seguridad nacional, no a una avería tecnológica, y marcó un precedente para la aviación mundial.

Durante más de dos décadas, Estados Unidos no volvió a ordenar una medida comparable.

Enero de 2023: falla informática

El segundo episodio se produjo el 11 de enero de 2023, cuando una avería en el sistema Notice to Air Missions (NOTAM), encargado de transmitir información esencial de seguridad a pilotos y operadores, obligó a la FAA a detener temporalmente los despegues nacionales.

La suspensión duró alrededor de dos horas, pero sus consecuencias se extendieron durante toda la jornada.

Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO), más de 1,300 vuelos fueron cancelados y casi 10,000 sufrieron retrasos.

Las investigaciones determinaron que trabajadores contratados habían eliminado accidentalmente archivos durante tareas relacionadas con las bases de datos del sistema.

El incidente puso de manifiesto la importancia de contar con mecanismos de respaldo capaces de mantener las operaciones cuando falla un componente esencial.

Las señales de 2025

Durante 2025 se registraron interrupciones que afectaron aeropuertos y centros regionales de control, aunque ninguna provocó una paralización nacional.

Entre abril y mayo, el aeropuerto internacional Newark Liberty, que presta servicio al área metropolitana de Nueva York, experimentó sucesivas fallas de telecomunicaciones relacionadas con el centro de control de aproximación de Filadelfia.

En uno de esos incidentes, los controladores perdieron durante aproximadamente 90 segundos la información de radar y las comunicaciones por radio con las aeronaves.

Diario Libre informó el 3 de mayo de 2025 que United Airlines había decidido reducir 35 vuelos diarios en Newark debido a los problemas operativos y la escasez de controladores.

El 9 de mayo, otra interrupción ocasionó 380 retrasos y 141 cancelaciones, según cifras de FlightAware.

En septiembre, un problema de telecomunicaciones en el centro de control de Dallas afectó la información de radar, las frecuencias y los equipos automatizados. La situación obligó a utilizar procedimientos manuales y contribuyó a más de 1,800 retrasos y cancelaciones, de acuerdo con los reportes sobre aquel incidente.

También se registraron fallas del sistema NOTAM en febrero y marzo de ese año, aunque los mecanismos de respaldo permitieron reducir sus consecuencias.

Una infraestructura envejecida

Los informes de la GAO han advertido reiteradamente sobre el deterioro de los sistemas de control aéreo y las dificultades para modernizarlos.

De los 138 sistemas evaluados por la FAA en 2023, cuyos resultados fueron publicados por la GAO en 2024, 51 fueron clasificados como insostenibles y otros 54 como potencialmente insostenibles. En conjunto, representaban aproximadamente el 76 % de la infraestructura examinada.

Entre los principales obstáculos identificados figuran la escasez de piezas de repuesto, la dificultad para mantener equipos antiguos y la necesidad de adaptar la tecnología al incremento de la demanda de transporte aéreo.

El organismo fiscalizador también ha señalado que algunos proyectos de modernización avanzan lentamente y otros carecen de cronogramas y estimaciones presupuestarias suficientemente definidos.

La magnitud del desafío es considerable: los controladores estadounidenses gestionan hasta 45,000 vuelos diarios mediante una infraestructura integrada por radares, redes de comunicaciones, equipos de navegación y plataformas informáticas que deben funcionar de manera coordinada.

En su cobertura del 13 de noviembre, Diario Libre recogió declaraciones del secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, quien reconoció los problemas de obsolescencia de la infraestructura aeronáutica.

¿Por qué se cancelan tantos vuelos?

Una suspensión de despegues de pocas horas puede provocar consecuencias durante varios días debido a la interdependencia de las operaciones aéreas.

Una aeronave que llega a Nueva York puede tener previsto continuar hacia Miami y posteriormente realizar otro trayecto. Si el primer vuelo se retrasa o cancela, las siguientes operaciones también pueden resultar afectadas.

A esto se suman las limitaciones de las jornadas laborales de pilotos y tripulantes, la disponibilidad de aviones, las conexiones de pasajeros y los espacios asignados para aterrizajes y despegues.

Por esa razón, levantar una orden de suspensión no significa que todas las operaciones puedan restablecerse inmediatamente.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, advirtió el sábado 14 de noviembre que el sistema tardaría hasta el domingo por la noche en recuperar una programación cercana a la normalidad.

La reorganización exigió trasladar aeronaves que habían quedado fuera de sus rutas habituales, reasignar personal y atender a miles de viajeros afectados.

¿Qué reveló la investigación?

La investigación preliminar de la FAA apunta a una combinación de equipos antiguos e inestabilidad en la transmisión de datos.

Los problemas surgieron en la red conocida como FAA Telecommunications Infrastructure (FTI), utilizada para conectar las instalaciones de control aéreo.

La agencia aclaró que no se produjo una pérdida total de las comunicaciones. Algunas frecuencias y señales permanecieron operativas, lo que permitió mantener los procedimientos de seguridad.

Aproximadamente 3,500 aeronaves que se encontraban en vuelo cuando comenzó la suspensión pudieron aterrizar de manera segura.

Las autoridades estadounidenses también descartaron, con base en las evidencias disponibles hasta el 15 de noviembre, que el incidente fuera consecuencia de un ciberataque o de la intervención de agentes externos.

La FAA precisó que la interrupción tampoco estaba relacionada con su nuevo sistema SMART, una herramienta tecnológica utilizada para recopilar y organizar datos.

El costo de modernizar

La crisis reabrió la discusión sobre las inversiones necesarias para renovar la infraestructura aeronáutica estadounidense.

En 2025, el Congreso aprobó 12,500 millones de dólares destinados a mejorar los sistemas de control aéreo, mientras el secretario de Transporte, Sean Duffy, ha solicitado recursos adicionales para continuar el proceso.

El funcionario ha planteado la necesidad de una inversión de 50,000 millones de dólares para modernizar el sistema.

Por su parte, la GAO ha advertido que acelerar los proyectos sin contar con estimaciones fiables de costos, calendarios definidos y mecanismos de supervisión puede generar nuevos riesgos presupuestarios y operativos.

El principal desafío consiste en sustituir tecnologías obsoletas sin interrumpir un servicio que debe mantenerse operativo prácticamente las 24 horas del día.

La FAA sostiene que continuará investigando el origen definitivo de la falla y adoptando medidas para impedir que vuelva a ocurrir.

Los antecedentes de 2023 y 2025 muestran que las interrupciones tecnológicas han sido recurrentes, aunque las paralizaciones nacionales siguen siendo excepcionales.

El episodio de noviembre de 2026 dejó además una evidencia de sus repercusiones internacionales: en República Dominicana se registraron 44 cancelaciones en tres días, de las cuales 31 estuvieron vinculadas directamente con la crisis aérea estadounidense.

El impacto en República Dominicana Las consecuencias de la paralización también alcanzaron a República Dominicana, donde las cancelaciones afectaron las operaciones de los aeropuertos internacionales y obligaron a numerosos pasajeros a modificar sus planes de viaje. Según informó Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) a Diario Libre, entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre se cancelaron 44 vuelos en las terminales bajo su administración, de los cuales 23 correspondieron a salidas y 21 a llegadas.Del total, 31 cancelaciones estuvieron relacionadas con la suspensión de operaciones en Estados Unidos y sus efectos posteriores, mientras que siete obedecieron a condiciones meteorológicas, cuatro a problemas de control aéreo en Canadá y dos a dificultades con las tripulaciones de Delta en Atlanta. El viernes se cancelaron 14 vuelos y el sábado la cifra ascendió a 19. El domingo se registraron otras 11 suspensiones en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, entre ellas operaciones de JetBlue y American Airlines. Las rutas afectadas incluyeron conexiones con Nueva York, Miami, Boston, Orlando y otras ciudades estadounidenses, además de operaciones relacionadas con San Juan, Puerto Rico. El director de Comunicación Corporativa de Aerodom, Luis José López, explicó que las cancelaciones dominicales respondieron a una combinación de condiciones meteorológicas, problemas con las tripulaciones y consecuencias acumuladas de la paralización estadounidense.