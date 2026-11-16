Entre los bancos señalados figuran JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo. Se precisó que los fondos de los clientes no están en peligro. ( SHUTTERSTOCK )

Miles de clientes de importantes bancos estadounidenses reportaron este lunes dificultades para acceder a sus cuentas por internet, consultar sus balances y realizar transferencias, en medio de una interrupción de servicios digitales que afectó a varias instituciones financieras.

Entre los bancos señalados figuran JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank y Truist. También se notificaron inconvenientes con Zelle, la plataforma de transferencias electrónicas ampliamente utilizada en Estados Unidos.

Los problemas provocaron numerosas quejas de usuarios que intentaban ingresar a las aplicaciones móviles y plataformas bancarias sin conseguir completar sus operaciones habituales.

JPMorgan Chase reconoció dificultades técnicas que afectaron algunos de sus servicios y aseguró que los fondos de sus clientes permanecían seguros. La entidad descartó que el incidente obedeciera a un ataque informático, aunque advirtió que determinadas operaciones podían experimentar retrasos.

Hasta el momento, no se ha establecido si las interrupciones registradas en las distintas instituciones responden a una misma causa o a problemas tecnológicos independientes.

Sistema financiero con fallas momentáneas

El episodio vuelve a poner de relieve la dependencia del sistema financiero estadounidense de las plataformas digitales, utilizadas diariamente por millones de personas para administrar sus recursos, pagar servicios y transferir dinero.

Las dificultades de acceso no significan necesariamente que los depósitos estén comprometidos ni que las entidades enfrenten problemas de solvencia.

Las autoridades y las instituciones financieras deberán esclarecer el origen de las fallas y determinar su alcance.

La información fue contrastada con los reportes publicados este lunes por CNN y Associated Press. CNN contabilizaba más de 4,700 reportes de fallas en Chase hacia las 2:00 de la tarde, hora del este de Estados Unidos.