Unos viajeros están sentados junto a una pantalla de salidas en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR), en Newark, Nueva Jersey, el 15 de noviembre de 2026. ( AFP )

La Administración Federal de Aviación (FAA) enfrenta un nuevo escrutinio tras la falla de comunicaciones que la semana pasada obligó a suspender operaciones aéreas en todo Estados Unidos, un episodio que volvió a poner bajo la lupa los problemas acumulados durante décadas en el sistema de control del tráfico aéreo.

La agencia arrastra deficiencias relacionadas con falta de financiamiento, tecnología obsoleta y escasez de personal. Aunque algunas fallas técnicas habían pasado prácticamente inadvertidas para los pasajeros, expertos en seguridad aérea las consideran señales de problemas más profundos, de acuerdo con un reporte de The Associated Press (AP).

"Lo que estamos viendo es el resultado de décadas de trabajo", dijo Mike McCormick, quien anteriormente supervisó el control del tráfico aéreo en la FAA y ahora es profesor de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle.

La seguridad aérea se convirtió en una prioridad para la administración del presidente Donald Trump después de la colisión ocurrida el año pasado cerca de Washington, que dejó 67 muertos.

El prolongado cierre del gobierno también puso de manifiesto la escasez de controladores, mientras que fallas de comunicación registradas en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, durante la primavera y nuevamente en septiembre generaron nuevas preocupaciones, informó AP.

Una modernización pendiente

El Congreso aprobó el año pasado 12,500 millones de dólares para modernizar parte de la infraestructura de la que dependen más de 45,000 vuelos diarios. El plan contempla sustituir tecnologías antiguas, incluidos cables de cobre, disquetes y radares instalados desde la década de 1980.

Sin embargo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, sostiene que esos recursos no son suficientes. Inicialmente solicitó otros 30,000 millones de dólares, pero después de la falla del viernes elevó la petición a 50,000 millones.

La solicitud generó cuestionamientos entre demócratas del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, quienes preguntaron por qué deberían aprobarse nuevos fondos cuando la FAA todavía no ha utilizado completamente los recursos asignados el año pasado.

Duffy ha explicado que gran parte del dinero ya está comprometido con proyectos en curso y que algunos fondos no podrán utilizarse para nuevos radares y otros equipos hasta que las obras estén terminadas, posiblemente el próximo año, según AP.

Expertos también cuestionan si la presión por concluir la modernización antes de que termine el segundo mandato de Trump pudo contribuir a los problemas registrados el viernes.

Una falla que paralizó la red

Duffy explicó que la suspensión del espacio aéreo fue necesaria después de que un nuevo enrutador instalado en El Dorado, Arkansas, provocara una cadena de fallas en las comunicaciones y señales de radar de 17 de los 22 centros regionales de control del tráfico aéreo.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental había advertido en septiembre sobre la posibilidad de que surgieran problemas si los trabajos de modernización avanzaban demasiado rápido.

El viernes fue la segunda ocasión en menos de cuatro años en que una falla técnica provocó la suspensión de vuelos en todo el país.

"Repasen la historia de los últimos 40 años. Los resultados no dan motivos para confiar en que la modernización vaya a tener éxito", dijo Tom Lintner, excontrolador y antiguo funcionario de alto nivel de la FAA, quien ahora trabaja como consultor de seguridad aérea.

Duffy y Trump han responsabilizado de parte de los problemas a la administración del expresidente Joe Biden, aunque especialistas recuerdan que las dificultades del sistema de control aéreo son anteriores a la primera administración Trump.

Problemas que vienen de décadas

Los retrasos en mantenimiento y reparaciones también han provocado interrupciones. En septiembre, fallaron las líneas principales y de respaldo de comunicación en una instalación de la FAA en Filadelfia. Situaciones similares afectaron vuelos en Minneapolis y Dallas durante el último año.

La última suspensión nacional de vuelos había ocurrido en enero de 2023, cuando un problema causado por un contratista afectó el sistema que distribuye los Avisos a los Aviadores (NOTAM), información que los pilotos consultan antes de despegar.

La FAA también depende ampliamente de empresas contratistas para complementar su limitado personal técnico. La compañía L3Harris es propietaria del sistema que falló en Arkansas y está encargada de su mantenimiento bajo contrato con el Gobierno federal.

Sus técnicos estaban sustituyendo los antiguos cables de cobre cuando el nuevo enrutador falló y provocó el colapso de una red nacional de señales utilizada por los controladores.

Rick Castaldo, quien trabajó durante décadas como ingeniero eléctrico en la FAA, cuestionó la capacidad de la agencia para completar la renovación. A su juicio, varias personas vinculadas con proyectos anteriores que no fueron terminados ahora asesoran a Duffy y al administrador de la FAA, Bryan Bedford.

"Van a empezar a estrangular el dinero", dijo Castaldo, quien teme que muchos proyectos queden "a medio terminar".

La investigación apenas comienza

Todavía no está claro qué provocó exactamente la falla del viernes. Duffy dijo el sábado que desconocía si los técnicos habían cometido errores o si los propios enrutadores presentaban problemas.

La FAA pudo haber programado los trabajos durante la madrugada, cuando hay menos tráfico aéreo, pero los funcionarios consideraron que el riesgo era bajo porque las labores se realizaban en una zona remota.

El experto en seguridad aérea John Cox señaló que en los últimos años se han sustituido cientos o incluso miles de kilómetros de cable de cobre sin incidentes similares.

"Si hubieran seguido el mismo procedimiento utilizando equipos similares, no habría razón para creer que esto fuera a ocurrir", dijo Cox, quien dirige la consultora Safety Operating Systems.

Pero Mike O'Donnell, exejecutivo de la FAA, considera que la agencia no puede desligarse de su responsabilidad por el hecho de que los trabajos sean realizados por contratistas.

"En última instancia, la FAA es responsable, sin importar si se contrató a un contratista o si fue un empleado de la FAA quien lo hizo", dijo O'Donnell, quien durante 17 años en la agencia supervisó programas de seguridad aeroportuaria e investigaciones de accidentes. "Deben asumir la responsabilidad".