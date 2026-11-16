Grafiti con mensaje de odio contra dominicanos y puertorriqueños causa indignación en Boston

El grafiti catalogado como racista se encuentra en el vecindario de Back Bay. ( TOMADA DE REDES SOCIALES )

Un grafiti con expresiones racistas dirigidas contra las comunidades dominicana y puertorriqueña fue descubierto en una concurrida zona del vecindario de Back Bay, en Boston, lo que provocó indignación y llevó al concejal de la ciudad Ed Flynn a solicitar que el incidente sea investigado como un posible crimen de odio.

El mensaje, escrito en inglés sobre una pared de Exeter Street, a pocos pasos de la Biblioteca Pública de Boston y rodeado de establecimientos comerciales, dice: "Boston odia a los dominicanos y puertorriqueños", seguido de la frase "by white people" (por personas blancas).

Flynn denunció el hallazgo en sus redes sociales y condenó este tipo de manifestaciones de intolerancia, al tiempo que pidió que el grafiti fuera eliminado de inmediato.

El concejal explicó que encontró el mensaje cuando salía de la biblioteca, luego de participar en un encuentro con veteranos puertorriqueños en la Biblioteca de Copley, donde escuchó sus testimonios sobre el servicio, el sacrificio y el compromiso con Estados Unidos.

El funcionario informó que reportó el grafiti a través del sistema municipal 311 para solicitar su eliminación. Sin embargo, varias horas después de su denuncia, el mensaje todavía permanecía en la pared.

Racist graffiti on Exeter Street (Back Bay).I already reported this to @BOS311. I just finished meeting with Puerto Rican Veterans at the Copley Library. Listening closely to their longtime commitment to service, sacrifice and compassion.This hate speech doesn´t belong in Boston! https://t.co/6xYPgQnnaL — Ed Flynn 愛德華費連 (@EdforBoston) November 12, 2026

Reacción de la comunidad

La aparición de estas expresiones generó preocupación entre residentes de la ciudad, que cuestionaron que mensajes de esta naturaleza tengan cabida en una comunidad caracterizada por su diversidad.

"Para mí es algo estúpido, si la policía o las autoridades lo hallan haciendo ese tipo de cosas, es un delito, lo cual puede caer preso", expresó el residente Cristian García.

El incidente se produjo durante la semana de conmemoración del Día de los Veteranos, fecha en la que se realizan actividades para reconocer a quienes han servido en las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Solicitud de investigación

Flynn pidió que el mensaje sea retirado y que las autoridades examinen lo ocurrido ante el carácter explícitamente discriminatorio de las expresiones contra dos comunidades con una importante presencia en la ciudad.

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