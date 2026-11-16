Joshua Núñez acusado de asesinar a su tía abuela Carmen Núñez en el Bronx. ( TOMADA DEL X DE CRIMEN IN NYC )

El hombre acusado de matar a golpes a su tía abuela dominicana en el Bronx, ya había cumplido una condena de cuatro años de prisión por agredir brutalmente a otro adulto mayor, según revelaron fiscales durante su comparecencia ante un tribunal este lunes.

Joshua Núñez fue acusado de asesinato y homicidio involuntario un día después de la muerte de Carmen Núñez, de 75 años, quien era muy querida por los residentes del edificio donde vivía en la calle Manida, cerca de la avenida Lafayette, en Hunts Point, de acuerdo con el Daily News.

Según los fiscales, el hecho ocurrió en el apartamento de Carmen, donde fue golpeada repetidamente con los puños, agarrada por el cabello, arrojada al suelo y arrastrada por el suelo durante una discusión ocurrida alrededor de las 12:30 de la madrugada del sábado.

Durante la agresión, la parte posterior de la cabeza y el cuello de Núñez golpearon contra el borde superior de una escalera, mientras Núñez continuaba golpeándola y arrastrándola por el cabello. La mujer llegó a pedir ayuda a otros familiares, según los fiscales.

"El acusado continuó intentando agredir a la víctima incluso después de que ella lograra entrar al apartamento de un familiar, empujando la puerta principal, tirándole del pelo en un intento de sacarla a rastras y golpeando la puerta después de que lograran impedirle el paso", dijo en el tribunal el fiscal adjunto del distrito del Bronx, Gary McKenna.

Carmen perdió el conocimiento dentro del apartamento de un familiar. Los paramédicos que acudieron tras una llamada al 911 le practicaron reanimación cardiopulmonar antes de trasladarla al Hospital Lincoln, donde murió, informó el New York Daily News.

La Policía detuvo a Joshua Núñez fuera del apartamento. La jueza Juliette Haji ordenó este lunes que permaneciera detenido sin derecho a fianza y aceptó la solicitud de su abogado para que recibiera atención médica y psiquiátrica.

Ya había agredido a otro adulto mayor

Los fiscales revelaron que Núñez tenía un antecedente por una agresión contra un hombre de 66 años ocurrida en 2019.

Ese año fue declarado culpable de golpear al hombre, quien permaneció durante 10 días en cuidados intensivos debido a una inflamación cerebral. Núñez fue condenado a cuatro años de prisión y posteriormente quedó bajo libertad condicional, que terminó hace aproximadamente dos años, según documentos judiciales citados por el Daily News.

Según una fuente policial y documentos judiciales, el 1 de enero de 2019 Núñez empujó por la espalda al hombre sin motivo aparente dentro de una tienda de delicatessen ubicada en Courtlandt Avenue, cerca de East 152nd Street, en Melrose, Bronx.

La víctima cayó al suelo después de golpearse la cabeza contra un estante. Núñez continuó agrediéndola y le provocó heridas en el rostro, incluida una lesión grave en la cuenca del ojo, según la información publicada por el periódico.

Carmen era querida por sus vecinos

Vecinos describieron a Carmen como una mujer generosa y cercana a los residentes del edificio. Según ellos, ayudaba a otras personas y era especialmente conocida por compartir comida con sus vecinos, de acuerdo con testimonios recogidos por el Daily News.

"Era como una madre para mucha gente", dijo uno de los vecinos de la víctima. "Era una persona muy dulce. Ayudaba a todos en el edificio. Siempre se preocupaba por los demás".

Una mujer que vivía en el mismo piso recordó especialmente sus gestos de generosidad.

"Acabamos de perder a la mejor persona de todo el edificio", dijo. "Solía traernos bandejas de comida. Cuando cocinaba, siempre llamaba a mi puerta".

Según los vecinos, Joshua Núñez trabajaba en el mercado de Hunts Point, mientras que Carmen era reconocida por cuidar y ayudar a numerosas personas del edificio.

La muerte de Carmen fue el primero de cuatro homicidios registrados en el Bronx durante un período de tres días que terminó el lunes por la mañana, cuando un hombre de 43 años murió tras recibir disparos en su edificio de apartamentos en Melrose.