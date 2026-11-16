Suspensión de vuelos en EE. UU. es la más grande desde los atentados del 11 de septiembre

Unos viajeros están sentados junto a una pantalla de salidas en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR), en Newark, Nueva Jersey, el 15 de noviembre de 2026. ( AFP )

La aviación estadounidense sufrió el pasado viernes 13 de noviembre una de las interrupciones más extraordinarias de su historia reciente, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender los despegues en todos los aeropuertos del país debido a una falla en las comunicaciones del sistema de control del tráfico aéreo, en la segunda paralización nacional de vuelos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La medida, que se prolongó durante más de cuatro horas, afectó las operaciones aéreas en todo Estados Unidos y provocó miles de cancelaciones y retrasos, mientras cientos de pasajeros quedaron varados en los aeropuertos y otros tuvieron que permanecer dentro de los aviones a la espera de autorización para despegar.

La FAA dispuso la suspensión a partir de las 3:30 de la tarde, hora del Este, luego de detectar problemas de comunicación y transmisión de datos de radar en varios centros de control aéreo. La restricción fue levantada alrededor de las 8:15 de la noche, una vez que los técnicos lograron estabilizar el sistema.

Impacto de la falla en el sistema

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la interrupción afectó las comunicaciones y los sistemas de radar utilizados por los controladores aéreos para mantener contacto con las aeronaves y supervisar sus movimientos.

Según las explicaciones ofrecidas por las autoridades, el problema estuvo relacionado con una sobrecarga de la red de telecomunicaciones de la FAA, que recibió más de 1,000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos.

La situación se habría originado durante trabajos de sustitución de un enrutador en una instalación remota de El Dorado, Arkansas, como parte de las labores de modernización de la infraestructura.

La inestabilidad llegó a afectar 17 de los 22 centros de control de rutas aéreas del país, además de varias instalaciones de control de aproximación a los aeropuertos.

Cancelaciones y retrasos masivos

Miles de vuelos afectados

El impacto de la paralización se extendió más allá de las horas en que estuvo vigente la orden. La FAA informó que aproximadamente 12,462 vuelos fueron cancelados el viernes, incluidos 9,082 de las principales aerolíneas estadounidenses.

La recuperación de las operaciones también tomó varios días. Según datos recopilados por Reuters, la crisis acumuló más de 18,000 cancelaciones y cerca de 28,000 retrasos durante el fin de semana.

Antes de levantar la restricción, las autoridades permitieron que los aviones que ya estaban en el aire continuaran hasta sus destinos. El secretario de Transporte informó que alrededor de 3,500 aeronaves fueron aterrizadas de manera segura durante el proceso de paralización.

La FAA aseguró que no se perdió completamente la comunicación con las aeronaves, ya que algunas frecuencias de radio y sistemas de radar permanecieron operativos. También descartó que la seguridad de los pasajeros se viera comprometida y confirmó que todos los vuelos que estaban en el aire lograron aterrizar sin incidentes.

Las autoridades indicaron que no existían evidencias de un ataque deliberado contra los sistemas, mientras continuaba la investigación para determinar si el fallo estuvo relacionado con un error durante los trabajos de instalación o con un defecto del equipo.

Situación actual de la infraestructura

Una infraestructura bajo presión

El episodio volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica que sostiene el sistema de navegación aérea estadounidense, cuya modernización ha sido objeto de preocupación por parte de las autoridades.

El Departamento de Transporte reconoció que los equipos utilizados por la FAA necesitan una actualización para responder a las exigencias del tráfico aéreo actual.

La paralización del viernes fue la segunda ocasión desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en que se ordenó una suspensión nacional de las operaciones aéreas por razones de seguridad operacional, aunque, a diferencia de lo ocurrido tras los ataques terroristas, en esta ocasión los aviones que ya estaban volando no recibieron una orden de aterrizaje inmediato.

Este lunes 16 de noviembre, el tráfico aéreo estadounidense había recuperado en gran medida la normalidad, aunque las aerolíneas todavía trabajaban para completar la reorganización de sus operaciones y atender las consecuencias de la interrupción.