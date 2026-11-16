Tres personas, incluidos dos agentes de seguridad, resultan heridas en tiroteo en El Bronx

Una patrulla de el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Tres personas, entre ellas dos agentes del Departamento de Seguridad Pública de Co-op City, resultaron heridas este lunes durante un tiroteo ocurrido en ese complejo residencial del Bronx, en Nueva York, informó la Policía.

Las heridas de las víctimas no se consideran potencialmente mortales, según las autoridades.

El presunto responsable del tiroteo permanecía atrincherado en el lugar después del incidente, ocurrido en el extenso complejo habitacional de Co-op City. La Policía pidió a los residentes y al público en general evitar la zona mientras se desarrollaba el operativo.

Situación de los heridos

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) confirmó que al menos dos de los heridos pertenecen al cuerpo de seguridad privada que presta servicios en el complejo residencial. Hasta el momento, no se había determinado si la tercera persona lesionada también forma parte de ese departamento.

Co-op City cuenta con más de 15,300 apartamentos cooperativos distribuidos en edificios de gran altura y casas adosadas, alberga a unos 50,000 residentes y dispone incluso de su propio código postal.

Los servicios de despacho de emergencias del complejo indicaron que no tenían información adicional sobre el tiroteo. También se solicitó una declaración a la administración de la propiedad.