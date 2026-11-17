Imagen compartida por el Departamento de Seguridad Pública de Co-op City muestra la radio dañada por el impacto de una bala. ( TOMADO DEL USUARIO @CCPDNYC EN X )

Una radio portátil Motorola pudo haber salvado la vida de un agente al recibir el impacto de una bala durante un tiroteo que dejó heridos a dos miembros del Departamento de Seguridad Pública de Co-op City, en El Bronx, según informó la institución.

Los agentes, pertenecientes a la Unidad de Servicios de Emergencia, acudieron el lunes 16 de noviembre a un apartamento del complejo residencial para comprobar el estado de una persona cuando fueron recibidos a tiros desde el interior de la vivienda.

Horas después del incidente, el departamento compartió en su cuenta de X fotografías de la radio dañada y atribuyó al equipo haber ayudado a proteger a sus agentes.

"Este pequeño murió como un héroe al recibir una bala, salvando así la vida de nuestro agente", escribió la institución en un mensaje dirigido a Motorola.

Disparos durante una visita de comprobación

De acuerdo con el canal local WABC, el hecho ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana, en el piso 25 de uno de los edificios de Co-op City. Las autoridades señalaron que un residente de 56 años habría disparado a través de la puerta del apartamento, donde se encontraba atrincherado.

Tras el tiroteo, agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y negociadores de rehenes acudieron al lugar. Posteriormente, el hombre fue encontrado muerto dentro de la vivienda con una herida de bala que, según las autoridades, se habría provocado él mismo, según recogen medios locales.

El Departamento de Seguridad Pública de Co-op City informó que uno de los agentes heridos recibió atención médica y fue dado de alta, mientras que el otro permanecía hospitalizado en condición estable.

WABC indicó que la institución no había explicado qué motivó la visita para comprobar el estado del residente.

@Moto This baby died a hero taking a bullet and saved our Officers life https://t.co/3dQtYfuGtT — Co-Op City Public Safety (@CCPDnyc) November 17, 2026

Un complejo con su propio cuerpo de seguridad

Co-op City, ubicado en el noreste de El Bronx, cuenta con un departamento de seguridad pública cuyos agentes están autorizados a portar armas de fuego y realizar arrestos, según el sitio web oficial de la comunidad.

Estas facultades están amparadas por la legislación del estado y de la ciudad de Nueva York. Los miembros de su Unidad de Servicios de Emergencia también están certificados como técnicos en emergencias médicas.

El complejo residencial tiene 15,372 viviendas distribuidas en 35 edificios de gran altura y siete conjuntos de casas adosadas, y alberga aproximadamente a 50,000 residentes.