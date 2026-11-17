Juan Cornelio Díaz, de 38 años y Andrea Cantarini, de 37. ( TOMADO DE INSTAGRAM )

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó que estaba al tanto de un aparente homicidio seguido de suicidio que involucró a uno de sus agentes, el dominicano Juan Cornelio Díaz, de 38 años, y aseguró que cooperaba con la investigación, según publicó el New York Post.

"El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. está al tanto de un aparente caso de asesinato-suicidio que involucra a uno de sus agentes de la oficina de Nueva York", indicó un portavoz de la agencia al periódico.

"CBP está cooperando con la investigación y remite cualquier pregunta adicional al Departamento de Policía de Nueva York", agregó.

Según la Policía, Díaz disparó contra su pareja, Andrea Cantarini, de 37 años, y posteriormente contra sí mismo.

Ambos fueron encontrados el martes 3 de noviembre, alrededor de las 9 de la noche, con heridas de bala mortales en la cabeza, dentro del apartamento que compartían, ubicado en Blackstone Avenue, en el sector Riverdale, en El Bronx. Ambos fueron declarados muertos en el lugar.

Díaz era un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que trabajaba en el aeropuerto JFK de NY.

La despedida de Cantarini fue programada para el 10 de noviembre en la funeraria Straub, Catalano & Halvey, ubicada en el número 55 de East Main Street, en Wappingers Falls, según la esquela publicada por el establecimiento. La mujer era madre de una niña de seis años, hija también de Díaz.

Con su padre al teléfono

De acuerdo con información publicada por el medio amNewYork, el padre de Andrea, Rudy Cantarini, llamó al sistema de emergencias 911 después de recibir una llamada telefónica en la que escuchó a su hija gritar y, posteriormente, lo que parecían ser tres disparos.

Durante esa comunicación, Díaz habría dicho a Rudy, un policía retirado de Nueva York: "Se acabó para ella", según fuentes familiarizadas con la investigación citadas por el medio.

Según declaraciones de su padre al New York Post, Cantarini había salido de la vivienda después de que Díaz presuntamente la amenazara con un arma esa mañana. Regresó por la noche creyendo que él estaba trabajando. Su padre también afirmó que ella quería terminar la relación.

La niña de ambos se encontraba con sus abuelos, según recogen medios locales.

Cantarini había obtenido su diploma de enfermería en 2025, una formación que completó mientras criaba a su hija, que entonces tenía cuatro años, según una entrevista publicada por la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

Al momento de su muerte, trabajaba como enfermera registrada en el sistema de salud St. Barnabas. Anteriormente, también se había desempeñado a tiempo parcial como trabajadora de salud mental en un hospital psiquiátrico.

Cómo se investigan estos casos

La muerte del presunto responsable no supone el fin de una investigación sobre un posible homicidio-suicidio. Las autoridades deben documentar la escena, recoger y analizar las evidencias y reconstruir las circunstancias de las muertes para establecer lo ocurrido, conforme a las pautas de investigación médico-legal del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos.

En la ciudad de Nueva York, la Oficina del Médico Forense (OCME) determina la causa y la manera de muerte de cada persona, incluida su clasificación como natural, homicidio, suicidio, accidente o indeterminada.

La agencia explica que sus conclusiones son independientes de la Policía y que, cuando se necesitan pruebas de laboratorio, informes policiales u otros antecedentes, la determinación puede permanecer pendiente hasta completar los estudios.

Si la investigación identifica al responsable y reúne evidencia suficiente para sustentar su arresto y acusación, pero su fallecimiento impide procesarlo, el delito puede registrarse como esclarecido por medios excepcionales, conforme a los criterios del programa de estadísticas criminales del FBI. Esta clasificación no equivale a una condena judicial.