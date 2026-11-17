La administración del presidente Donald Trump pidió el martes al Congreso de Estados Unidos 50,100 millones de dólares para modernizar los sistemas de control de tráfico aéreo y la infraestructura aeroportuaria.

El viernes, durante cuatro horas, se suspendieron los vuelos en todo el país, lo que desató un caos aéreo que se extendió durante el fin de semana.

El secretario de Transporte, Sean Duffy; el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, y el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, enviaron a los congresistas una carta en la que detallaron cómo se gastaría el dinero.

La solicitud formaliza la petición de Duffy de 50,000 millones de fondos de emergencia, hecha horas después de la interrupción sin precedentes, que forzó a la cancelación de miles de vuelos.

Detalles de la solicitud

Según el gobierno, son necesarias cinco partidas de 10,000 millones de dólares cada una.

La primera, para mejorar la tecnología del control de tráfico aéreo, incluidas las redes de comunicación.

Una segunda, para mejorar las infraestructuras aeroportuarias del país. La tercera, para la modernización de terminales envejecidos.

Una cuarta se destinaría a financiar cinco nuevos centros regionales de control de tráfico aéreo, para reemplazar los 22 actuales.

Los últimos 10,000 millones de dólares se destinarían a la renovación o la construcción de 140 torres de control.

"Equipos obsoletos y antiguos interrumpieron las comunicaciones de las aeronaves y las señales de radar", escribieron los funcionarios, que argumentaron que la crisis subrayó la urgencia de las inversiones.

El más largo

El parón nacional de vuelos del viernes fue el más largo desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Pero la demanda de fondos adicionales ha generado críticas de los demócratas, que acusaron a Duffy de mal manejo de miles de millones de dólares que ya se habían aprobado para la FAA.

La demócrata Rosa DeLauro, del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, acusó a Duffy de pedir un "rescate de 50,000 millones de dólares sin un auténtico plan".

Trump ha culpado de las fallas a equipos anticuados y a administraciones anteriores.