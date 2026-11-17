Personas trabajando en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en Washington, el 24 de enero de 2026. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Aproximadamente a las 2:20 de la tarde de este martes 17 de noviembre, hora del este de Estados Unidos (3:20 de la tarde en República Dominicana), las emisoras de radio y televisión de todo el país interrumpirán su programación habitual para transmitir un mensaje de prueba del sistema nacional de alerta pública.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) explicó que está obligada por ley a realizar este tipo de pruebas al menos una vez cada tres años, con el fin de identificar problemas técnicos u operativos antes de que el sistema sea necesario durante una emergencia real.

El Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés) es un sistema nacional de alerta pública compuesto por miles de proveedores de radio, televisión, cable, satélite y banda ancha fija que deben difundir las alertas de emergencia al público.

Este sistema es una de las herramientas que FEMA puede utilizar para distribuir alertas durante una emergencia.

Qué debes saber sobre la prueba

El mensaje de prueba indicará lo siguiente:

"Esta es una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público".

La transmisión incluirá los tonos habituales del sistema y podrá realizarse en inglés, español o ambos idiomas, según las prácticas de cada estación y las necesidades de su audiencia.

La prueba durará aproximadamente un minuto. Una vez concluida, se reanudará la programación habitual, informó la agencia, que reiteró que el público no tendrá que realizar ninguna acción.

Si se produce una emergencia real o un fenómeno meteorológico importante durante este martes, FEMA y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) podrían posponer la prueba. La fecha alternativa es el 3 de diciembre de 2026.

La prueba no incluirá el envío de alertas a teléfonos celulares. El sistema de alertas inalámbricas de emergencia fue probado en 2023, pero no formará parte del ejercicio de este año.

Rumores sobre un apagón nacional

La proximidad de la prueba también ha provocado la circulación de publicaciones que anuncian un supuesto apagón de 90 días en Estados Unidos a partir del 17 de noviembre.

La organización de verificación PolitiFact examinó estas afirmaciones y determinó que carecen de fundamento. Entre las publicaciones analizadas figuraba un video manipulado del presidente Donald Trump para hacer parecer que había anunciado un apagón de esa duración.

Según la organización, el video original corresponde a una rueda de prensa del 9 de noviembre, en la que el mandatario no hizo tal anuncio.

Las autoridades han aclarado que la transmisión de este martes es exclusivamente una prueba del sistema nacional de alertas y que no existe una emergencia vinculada con su realización.