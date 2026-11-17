La actriz dominicana Gemmy Quelliz continúa ampliando su trayectoria internacional con su participación en Mi Hija, un cortometraje independiente filmado en Nueva York que ha sido seleccionado en cuatro festivales internacionales y ha obtenido cuatro premios, además de una nueva nominación para sus protagonistas.

De acuerdo a un documento de prensa, la producción fue seleccionada en el NY Shorts International Film Festival, LA Indie Short Festival, Touchstone Independent Film Festival e Indie Short Fest, celebrado en Los Ángeles, California.

En el Touchstone Independent Film Festival, Mi Hija obtuvo cuatro reconocimientos: Mejor Cortometraje Independiente, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto.

A estos galardones se suma la nominación de Gemmy Quelliz y Kaliani Chanelle a Mejor Dúo Actoral (Best Acting Duo) en el Indie Short Fest de Los Ángeles.

Una historia con la que se identifica

La distinción reconoce la conexión entre ambas intérpretes en una historia centrada en la relación entre una madre y su hija y que aborda temas como la maternidad, la comunicación familiar y el bienestar emocional.

En Mi Hija, Quelliz interpreta a Mamá, un personaje con el que asegura haber establecido una conexión especial debido a las similitudes que encontró con su propia experiencia como madre latina en Estados Unidos.

Para la actriz, el cortometraje plantea una reflexión que trasciende la maternidad y pone el foco en la salud mental y emocional dentro de las familias.

"Esta historia nos recuerda que debemos cuidar nuestros vínculos con nuestros hijos y prestar atención a su bienestar emocional. Porque, más allá de todo lo material que podamos ofrecerles, uno de los regalos más valiosos que podemos darles es la certeza de que son vistos, escuchados, comprendidos y amados incondicionalmente", expresó Quelliz.

La película fue escrita y dirigida por la cineasta peruano-estadounidense Francesca Gamba, quien ha trabajado en producciones vinculadas a plataformas como Netflix y Prime Video.

El proyecto fue realizado con el Pritzker Pucker Studio Lab, una iniciativa que busca promover la salud mental a través de las artes cinematográficas.