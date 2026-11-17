Imagen de archivo de una aeronave de JetBlue. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Cinco personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación de JetBlue, resultaron heridas este martes luego de que un avión que viajaba desde Puerto Rico hacia Florida atravesara una zona de turbulencia, informó CNN citando autoridades.

El vuelo 1717, procedente de Ponce, Puerto Rico, tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Los equipos de emergencia del condado de Broward recibieron el reporte de personas lesionadas poco antes de las 6:30 de la mañana.

La aeronave aterrizó sin inconvenientes alrededor de las 6:58 a. m. y se dirigió a la Terminal 3, donde personal de Broward Sheriff Fire Rescue esperaba para evaluar a quienes reportaban lesiones.

"El personal de rescate identificó a cinco personas que reportaron lesiones o requerían evaluación médica", informó la entidad en un comunicado.

Condiciones meteorológicas

Los pasajeros y tripulantes afectados rechazaron ser trasladados a hospitales de la zona. Las autoridades tampoco reportaron daños estructurales en el avión.

De acuerdo con el meteorólogo de CNN Brandon Miller, durante la mañana del martes se registraban tormentas eléctricas en las islas Turcas y Caicos y el sur de las Bahamas, una zona por la que probablemente habría transitado la aeronave.

Respuesta oficial

Miller explicó que otros aviones que volaban en el área habían reportado turbulencias de intensidad leve a moderada. Agregó que algunas tormentas alcanzaban hasta 46,000 pies de altura, por lo que las aeronaves intentaban rodear las zonas de mayor actividad.

En una declaración a CNN, JetBlue confirmó que el vuelo 1717 experimentó turbulencias y que personal médico evaluó a pasajeros y miembros de la tripulación.

"La seguridad de nuestros clientes y miembros de la tripulación sigue siendo nuestra máxima prioridad", expresó la aerolínea.

Broward Sheriff Fire Rescue indicó que no recibió otros reportes de personas lesionadas por turbulencias en vuelos que aterrizaron en el aeropuerto de Fort Lauderdale durante la mañana del martes.