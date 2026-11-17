El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. ( EFE )

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, descartó que los estadounidenses necesiten comprar compulsivamente alimentos, agua u otros suministros de emergencia ante el reciente aumento de las interrupciones tecnológicas, aunque recomendó estar preparados para cualquier eventualidad.

"Muchos de mis amigos me han preguntado si deberían prepararse para construir un búnker o abastecerse de comida y agua. Mi respuesta es no", dijo Vance el lunes durante una entrevista con Laura Ingraham, de Fox News.

"No prevemos una crisis inminente. Pero hay que estar preparados para todo", agregó.

Vance explicó que parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump consiste en prevenir los peores escenarios y garantizar que el Gobierno y las Fuerzas Armadas estén preparados para responder ante una eventual emergencia.

"Gran parte de lo que se está informando se refiere simplemente a una buena gestión gubernamental básica, a garantizar que nuestras fuerzas armadas estén preparadas, Dios no lo quiera, si se produjera una crisis. Pero no prevemos ninguna crisis a la vista", señaló.

Otros países promueven la preparación

Mientras Vance resta importancia a los temores sobre una crisis inminente, otros gobiernos han recomendado a sus ciudadanos mantener suministros básicos para enfrentar posibles emergencias.

En Reino Unido, las autoridades han advertido sobre una posible amenaza militar grave para 2030 y lanzaron la campaña "Prepárate", que recomienda a los hogares contar con alimentos, agua y otros suministros esenciales para al menos 72 horas.

En Japón, las autoridades también han exhortado a la población a mantener reservas de agua, alimentos no perecederos y artículos de higiene que permitan a las familias afrontar varios días sin asistencia gubernamental, según The Times of Japan.

Vance sostuvo que prepararse para una eventual crisis no significa que el Gobierno esté anticipando que esta ocurrirá próximamente.

"En parte, el éxito del presidente radica en garantizar que reinvirtamos en los Estados Unidos de América y que estemos mejor preparados para las crisis. Esto no significa que una crisis sea inminente, sino que contamos con un gobierno que se está preparando para ella", afirmó.

Llamado a estar preparados

El exsubdirector del FBI y comentarista de Fox News Dan Bongino también había recomendado el mes pasado que los estadounidenses adoptaran medidas de preparación, aludiendo al programa británico "Be Ready".

"La mejor manera de reducir la ansiedad y el pánico en tiempos turbulentos es estar preparado. Tengan una radio de emergencia, pilas, alimentos de emergencia, sistemas para recolectar agua de lluvia y filtrarla, y pastillas potabilizadoras", dijo Bongino.