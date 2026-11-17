06 de octubre de 2024: North 5th Street Park en Williamsburg, Midtown Manhattan y East River. ( SHUTTERSTOCK )

Los residentes de Nueva York que buscan acceder a una vivienda con alquiler por debajo de los precios del mercado todavía tienen oportunidad de participar en dos loterías de apartamentos asequibles en Brooklyn, cuyas fechas límite para presentar solicitudes son el 18 y el 25 de noviembre.

Las convocatorias forman parte del programa municipal de vivienda asequible, que ofrece apartamentos con alquileres establecidos de acuerdo con los ingresos y el tamaño de cada hogar.

Las solicitudes se reciben a través de la plataforma NYC Housing Connect. Sin embargo, participar en una lotería no garantiza la asignación de un apartamento, pues los aspirantes deben pasar por un proceso de selección y demostrar que cumplen los requisitos económicos y familiares establecidos para cada unidad.

Crown Heights: apartamentos desde $975 al mes

Una de las oportunidades se encuentra en el 1058 Pacific Street, también identificado como 1060 Pacific Street, en el vecindario de Crown Heights. La convocatoria dispone de 16 apartamentos: un estudio, una unidad de una habitación y 14 de dos dormitorios.

Los alquileres mensuales van desde $975 hasta $2,627, dependiendo del tamaño de la vivienda y de la categoría de ingresos a la que corresponda. Las unidades están destinadas a hogares cuyos ingresos se sitúan en el 40 %, 60 % y 80 % del ingreso medio del área (AMI).

Por ejemplo, para optar por el estudio cuyo alquiler es de $975, una persona debe percibir ingresos anuales de entre $39,875 y $47,520. En un hogar de dos integrantes, el límite máximo de ingresos asciende a $54,280.

También se establecen límites de activos económicos, que varían según la categoría de ingresos: $67,840 para las unidades correspondientes al 40 % del AMI, $101,760 para las del 60 % y $135,680 para las del 80 %.

El plazo para presentar la solicitud vence el 18 de noviembre. Los interesados pueden consultar los requisitos y completar el proceso en NYC Housing Connect.

Entre las amenidades del edificio figuran un gimnasio, una terraza, espacios de trabajo compartido y almacenamiento para bicicletas. No obstante, los residentes deberán asumir el costo de la electricidad, incluido el consumo correspondiente a la calefacción y el agua caliente.

Williamsburg: 217 apartamentos en Kingsland Commons

La segunda convocatoria ofrece una mayor cantidad de unidades. Se trata de Kingsland Commons Building 2, ubicado en el 89 Maspeth Avenue, en Williamsburg, donde están disponibles 217 apartamentos.

La oferta incluye estudios y viviendas de una, dos y tres habitaciones, con alquileres mensuales que oscilan entre $751 y $3,220.

Las unidades están destinadas a hogares con ingresos equivalentes al 30 %, 40 %, 50 %, 60 % y 80 % del AMI. Los ingresos anuales admitidos van desde $29,418 hasta $168,320, dependiendo de la categoría, el tamaño del apartamento y la cantidad de personas que integran la familia.

Una de las opciones de menor costo es un apartamento de una habitación, con un alquiler mensual de $751, destinado a hogares que califican dentro del 30 % del ingreso medio del área.

Los interesados tienen hasta el 25 de noviembre para presentar su solicitud a través de la ficha oficial de Kingsland Commons en NYC Housing Connect.

¿Qué deben tener en cuenta los solicitantes?

En ambas loterías, los aspirantes deben verificar que sus ingresos anuales, activos económicos y composición familiar se ajusten a los parámetros establecidos para el apartamento que desean solicitar.

Los límites no son iguales para todas las unidades. Por eso, antes de completar el formulario, es importante revisar la categoría de ingresos correspondiente, el número de personas que vivirán en la vivienda y el alquiler mensual.

Asimismo, los solicitantes deben tener presente que la presentación de una solicitud no equivale a la adjudicación de un apartamento. Las autoridades revisan las aplicaciones y verifican la documentación de quienes resulten seleccionados durante el proceso.