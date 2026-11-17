Familia dominicana afectada por el derrumbe en Brooklyn junto al cónsul Jesús Vásquez. ( CONSULADO DE RD EN NY )

Las pertenencias de Madelyn Peña Báez y su hija de dos años quedaron entre los escombros del edificio que colapsó el pasado miércoles en Flatbush Avenue, en Brooklyn, pero para la joven madre dominicana la pérdida va mucho más allá de sus objetos personales: siente que también perdió la vida que había construido.

Madelyn vivía con su pequeña en el tercer piso del edificio. El día de la tragedia, tuvo la suerte de encontrarse trabajando, mientras su hija estaba al cuidado de una niñera. Ambas sobrevivieron, pero ahora deben comenzar de nuevo.

"Yo tenía mi vida hecha. Tenía mis cosas", dijo Madelyn en una entrevista con Telemundo 47. "Pero como que me ha dejado como, no sé, ya como que yo siento que no soy la misma, todo me da miedo".

La joven acudió este martes al Consulado General de la República Dominicana en Nueva York en busca de orientación y ayuda para recuperar documentos y afrontar las consecuencias del derrumbe.

"Vamos ahora a proceder con toda la parte documental de ella y su familia, los celulares, los pasaportes y todo lo que tiene que ver con la parte documental", explicó Jesús Vásquez, cónsul general dominicano en Nueva York.

Vásquez agregó que el consulado también buscará coordinar con las autoridades del condado de Brooklyn y de la ciudad para determinar de qué manera pueden ayudar a Madelyn y a su familia.

Ayuda del consulado dominicano

Aunque perdió su vivienda y sus pertenencias, Madelyn reconoce que ella y su hija tuvieron una segunda oportunidad. Ocho de sus vecinos murieron en el derrumbe.

El consulado aseguró que continuará acompañándola, incluso ante cualquier preocupación relacionada con su situación migratoria.

"No importa que esté con su estado emigratorio vulnerable, eso no tiene nada que ver para que nosotros podamos llegar hasta ella", dijo Ramona Almonte, directora de Asuntos Comunitarios del Consulado Dominicano en Nueva York.

Almonte explicó que la institución le ofrecerá a Madelyn la asesoría que necesite para que pueda comenzar a reconstruir su vida.

Desafíos para madelyn

Madelyn, sin embargo, deberá hacerlo lejos de su principal red de apoyo. Su familia está en República Dominicana y ella no tiene familiares cercanos en Nueva York.

"En lo que pueda, ya que mi familia, yo no tengo familia aquí, mi familia está toda en [República] Dominicana", expresó.

Ahora, mientras espera la asistencia de las autoridades, la joven madre intenta mirar hacia adelante y encontrar una manera de comenzar nuevamente junto a su hija.