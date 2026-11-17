Se observa a neoyorquinos de origen dominicano ondeando banderas durante el Desfile Dominicano anual a lo largo de la Avenida de las Américas, en la ciudad de Nueva York, el 14 de agosto de 2022. ( SHUTTERSTOCK )

La población nacida en República Dominicana residente en el extranjero registró un aumento de 225,921 personas entre 2020 y 2024. Estados Unidos concentró el 86 % de ese incremento y se mantuvo como el principal destino de la emigración dominicana, según estimaciones de la División de Población de las Naciones Unidas.

Esta población pasó de 1,691,232 personas en 2020 a 1,917,153 en 2024, lo que representa un crecimiento del 13.4 %, de acuerdo con la base de datos International Migrant Stock 2024.

En Estados Unidos, la cifra aumentó de 1,289,305 a 1,483,418 personas durante el mismo período, un aumento de 194,113 residentes, equivalente al 15.1 %. Con ello, el país norteamericano albergaba el 77.4 % de la población dominicana contabilizada en el exterior en 2024, muy por encima de los demás destinos.

Principales destinos

España mantuvo el segundo lugar, con una población nacida en República Dominicana que pasó de 183,845 a 202,074 personas. El incremento de 18,229 residentes representó el 8.07 % del aumento mundial registrado durante esos cuatro años.

Italia ocupó la tercera posición, al pasar de 47,964 a 50,413 personas. La diferencia de 2,449 residentes equivalió al 1.08 % del incremento total de la población dominicana en el exterior.

Puerto Rico y Chile completaron los cinco principales destinos en 2024, aunque ambos registraron una disminución respecto de 2020. En Puerto Rico, la población nacida en República Dominicana pasó de 46,905 a 42,387 personas, una reducción de 4,518 residentes, igual a 9.6 %.

En Chile, la cifra descendió de 19,663 a 18,210 personas durante el mismo período, una caída de 1,453 residentes, equivalente al 7.4 %.