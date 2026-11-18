En esta imagen de video, las autoridades responden al lugar de un accidente de helicóptero en la Bahía de Biscayne, Florida, el miércoles 4 de noviembre de 2026. ( TOMADA DE X )

El helicóptero que se estrelló a principios de noviembre en la bahía de Biscayne, en Florida, volaba a una altura extremadamente baja cuando sus palas golpearon el agua durante un giro, según un informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB).

El accidente ocurrió el 4 de noviembre cerca del Parque Estatal Bill Baggs, frente a Key Biscayne, mientras el helicóptero realizaba un vuelo para grabar un evento de lanchas motoras en alta mar, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade.

De acuerdo con la agencia AP, el piloto murió en el accidente, mientras que un fotógrafo y un camarógrafo que viajaban a bordo sufrieron heridas graves.

De acuerdo con el informe preliminar de la NTSB, el Robinson R44 II realizaba giros a muy baja altura y extremadamente cerca de la superficie del agua. Algunas de las puertas de la aeronave habían sido retiradas para facilitar la captura de fotografías y videos.

Durante uno de los giros, las palas del rotor golpearon el agua, lo que provocó que el helicóptero se precipitara.

Buscaban obtener imágenes de las lanchas

Según el testimonio de un fotógrafo a los investigadores, el helicóptero voló a baja altura y paralelo al lado derecho de una embarcación.

Posteriormente, la aeronave giró y se colocó frente a la embarcación para conseguir una mejor toma mientras esta pasaba por debajo. Fue entonces cuando el camarógrafo observó que las palas del rotor impactaron contra el agua.

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Imágenes de televisión del accidente mostraron el helicóptero volcado bajo el agua, con dos flotadores amarillos instalados en la parte inferior de los patines de aterrizaje.

Estos dispositivos de emergencia están diseñados para ayudar a mantener a flote el helicóptero en caso de que tenga que aterrizar sobre el agua.

Rescate

Testigos que se encontraban en embarcaciones cercanas realizaron llamadas de emergencia tras observar el accidente. Un buen samaritano también intentó ayudar a una de las víctimas, según declaró la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz.

Al lugar acudieron equipos de rescate de varias agencias locales, además de la Guardia Costera de Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La investigación de la NTSB continúa para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.