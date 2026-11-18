Dereck Rivera de León, de 30 años y originario del Bronx, fue arrestado por la presunta violación de una mujer en Central Park el 24 de octubre de 2026 ( TOMADA DE X DE LA CUENTA DE CRIME IN NY )

Dereck Rivera de León compareció este miércoles ante un tribunal de Nueva York después de ser extraditado desde Florida, donde fue arrestado tras ser vinculado a tres casos de violación ocurridos en Central Park entre 2021 y 2026.

Rivera de León, de 30 años y originario de El Bronx, fue arrestado por la presunta violación de una mujer en Central Park el 24 de octubre de 2026, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), que también lo vinculó con otras dos agresiones sexuales ocurridas en el parque en 2021 y 2023.

El sospechoso fue arrestado el 10 de noviembre mientras trabajaba en un restaurante Burger King en Miami Beach, adonde se habría trasladado después de la última agresión, según las autoridades citadas por medios locales.

Rivera de León fue trasladado a Nueva York el martes para enfrentar múltiples cargos.

En imágenes difundidas por medios estadounidenses, se observa al hombre vestido con una camiseta negra con la inscripción Unlike Humans (A diferencia de los humanos) y pantalones negros. El sospechoso guardó silencio ante los periodistas mientras era escoltado al salir de la sede de la Unidad de Víctimas Especiales del NYPD, en el Bajo Manhattan, a última hora del martes.

El juez ordenó que permanezca detenido sin derecho a fianza y fijó la próxima audiencia para el 23 de noviembre.

Los tres casos

En octubre, la policía respondió a la denuncia de una mujer de 39 años que afirmó que un hombre la amenazó con un cuchillo antes de arrastrarla a una zona apartada de Central Park y violarla. Según el NYPD, el incidente ocurrió alrededor de las 8:30 p. m. cerca de la Quinta Avenida, entre las calles 66 y 67. La mujer fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento.

Posteriormente, el NYPD publicó imágenes en las que se veía al sospechoso vestido de negro, con una sudadera con capucha y lo que parecía ser una mochila.

La policía también vincula a Rivera de León con las violaciones ocurridas en Central Park en 2021 y 2023. Hasta el momento, enfrenta cargos por los casos de 2021 y 2026.

De acuerdo con el departamento policial, el primero de los tres ataques ocurrió el 18 de julio de 2021. La víctima fue una mujer de 23 años agredida en Center Drive, cerca de Central Park South.

La fiscal adjunta de Manhattan, Maxine Rosenthal, dijo que Rivera de León también ha sido vinculado con un ataque ocurrido el 6 de octubre de 2023. Según la fiscal, la víctima lo identificó en una serie de fotografías y una muestra de ADN de ese incidente coincidió con muestras del caso más reciente.

Sin embargo, los fiscales no han podido localizar a la víctima y, por tanto, no han presentado cargos por ese ataque.

Así fue el arresto

El NYPD y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos localizaron a Rivera de León en el sur de Florida a principios de noviembre. La policía lo rastreó hasta allí a través de su teléfono celular.

Rivera de León residía en el Bronx, pero presuntamente abandonó Nueva York después de la última agresión sexual y se trasladó al sur de Florida, donde consiguió trabajo en el restaurante.

Los investigadores lograron vincularlo con los casos mediante pruebas de ADN e identificaciones realizadas por las víctimas. Según las autoridades, Rivera de León no conocía a las mujeres que presuntamente agredió.

El sospechoso permaneció detenido en una cárcel del condado de Miami-Dade antes de ser extraditado. El jueves pasado compareció ante un tribunal y renunció a su derecho a oponerse a la extradición.