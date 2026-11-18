Área de control de seguridad en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale durante el cierre dispuesto por Departamento de Estado de los Estados Unidos la semana pasada. ( SHUTTERSTOCK )

El Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) reanudó sus operaciones este miércoles luego de una breve suspensión debido a las tormentas eléctricas e inundaciones que afectaron el sur de Florida, sin que se registraran afectaciones en los vuelos con República Dominicana.

Las operaciones en tierra fueron suspendidas durante la mañana debido a las condiciones meteorológicas, pero la medida fue levantada poco antes de las 10:00 a. m.

El cierre temporal ocurrió en medio de las graves inundaciones que han afectado el sur de Florida durante las últimas 24 horas y que también provocaron la suspensión de actividades en cientos de escuelas de la zona.

Según el sitio web de rastreo de vuelos FlightAware y las principales sitios páginas de los aeropuertos de República Dominicana, no se han registrado cancelaciones ni retrasos en los vuelos de entrada o salida entre Fort Lauderdale y las ciudades dominicanas.

En FlightAware solo se reportan vuelos desde Fort Lauderdale hacia República Dominicana operados por JetBlue, la única aerolínea que conecta ambas localidades con una frecuencia de dos vuelos diarios.

El aeropuerto recomendó, a través de su cuenta oficial en X, tanto a los pasajeros como a las personas que acudirán a recogerlos mantenerse al tanto y consultar con sus respectivas aerolíneas el estado de los vuelos antes de dirigirse a la terminal.

#WeatherAlert No. 2: As a reminder, if you´re traveling today from #FLL or picking up/dropping off passengers, please check with your airline for the latest flight status before heading to the airport as there are some cancellations and delays occurring. #traveladvisory — Fort Lauderdale-Hollywood Int\'l Airport (FLL) (@FLLFlyer) November 18, 2026

Inundaciones en Florida

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) de Miami registró hasta 381 litros por metro cuadrado (15 pulgadas) de lluvia durante ese período en algunas zonas del condado de Broward, según informó el organismo en sus redes sociales.

El NWS agregó en un boletín que las lluvias continuarían este miércoles en forma de chubascos aislados acompañados de tormentas, con un 10 % de probabilidad de generar nuevas inundaciones repentinas.