El encuentro se celebrará el próximo 19 de diciembre en The Pines Restaurant. ( SUMINISTRADA )

Después de ocho años al frente de Meraki Esthetics, un negocio dedicado a la estética y el bienestar en Hazleton, Pensilvania, Ángela Carrasco decidió convertir su experiencia como empresaria en una oportunidad para acompañar a otras mujeres en sus propios procesos de crecimiento.

De esa iniciativa nació "Action Board: De la visión a la acción", un encuentro que se celebrará el próximo 19 de diciembre en The Pines Restaurant y que reunirá a mujeres de distintas profesiones con el propósito de ayudarlas a identificar sus objetivos, superar obstáculos personales y transformar sus aspiraciones en pasos concretos.

La propuesta surge de las experiencias que Carrasco ha acumulado como empresaria, madre y mujer de fe, roles que, según su planteamiento, le han enseñado que tener una visión de futuro no siempre es suficiente para alcanzar lo que se desea.

También hacen falta determinación, organización y constancia para avanzar, incluso cuando las responsabilidades y los desafíos parecen ocupar todo el espacio.

Su trayectoria al frente de Meraki Esthetics ha sido parte fundamental de ese aprendizaje. Lo que comenzó hace ocho años como un emprendimiento se ha convertido en un proyecto consolidado y en una experiencia que ahora quiere compartir más allá de su negocio.

Objetivos del encuentro

A diferencia de los tradicionales tableros de visión, que suelen utilizar imágenes y frases para representar los deseos y propósitos de un nuevo año, "Action Board" propone concentrarse en la ejecución.

Durante la actividad, cada participante elaborará su propio tablero de acción, identificará las creencias que pueden estar limitando su desarrollo, establecerá prioridades y definirá medidas concretas para avanzar hacia sus metas.

"Sabes qué hacer. ¿Qué te impide dar el paso?", es la pregunta que articula la jornada y que busca llevar a las asistentes de la reflexión a la toma de decisiones.

Carrasco será la organizadora, anfitriona y una de las conferencistas del encuentro. Estará acompañada por otras tres mujeres con experiencias profesionales en diferentes áreas.

Entre ellas figura Cherry Tsompanellis, emprendedora, inversionista en bienes raíces y creadora de contenido sobre fe, moda y estilo de vida. También participará Luxaida Hernández-Hierro, terapeuta bilingüe con certificaciones LAPC y NCC, quien trabaja en temas relacionados con las relaciones interpersonales, la ansiedad y el acompañamiento emocional.

La cuarta participante será Annyris Mosquea, comunicadora, coach y conferencista motivacional, enfocada en la fe, el amor propio y las relaciones.

Diversidad de perspectivas

La diversidad de sus trayectorias permitirá abordar los obstáculos que pueden frenar el crecimiento personal y profesional desde distintas perspectivas: la emocional, la espiritual y la práctica.

La actividad está dirigida a mujeres profesionales y emprendedoras y se desarrollará de 3:00 a 6:00 de la tarde. Más que una jornada de motivación, Carrasco busca que las participantes concluyan el encuentro con prioridades definidas y decisiones que puedan comenzar a ejecutar.

"Tu próximo capítulo comienza con una decisión", es el mensaje que acompaña esta iniciativa, con la que la empresaria busca extender a otras mujeres parte de los aprendizajes que han marcado su propio camino.