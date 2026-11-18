Melitón Cordero, exjefe de la oficina de la DEA en República Dominicana. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Un juez federal del Distrito de Columbia aplazó por cuarta vez la audiencia preliminar del caso contra Melitón Cordero, exjefe de la oficina de la DEA en República Dominicana, acusado de cargos relacionados con un presunto esquema de sobornos para agilizar la emisión de visas estadounidenses.

La audiencia quedó fijada para el 3 de febrero de 2027.

La Fiscalía y la defensa solicitaron el aplazamiento el 13 de octubre para contar con más tiempo para intercambiar y revisar material probatorio, permitir que la defensa continuara su investigación y sostener conversaciones que podrían evitar un juicio.

El juez magistrado federal Matthew J. Sharbaugh acogió la solicitud el 14 de octubre, dos semanas antes de la fecha prevista para la audiencia, el 28 de octubre, según la solicitud conjunta a la que este medio tuvo acceso.

La orden también excluyó el período del aplazamiento del cómputo de los plazos previstos en la Ley de Juicio Rápido, que establece límites de tiempo para determinadas etapas de los procesos penales federales.

Según el registro judicial, esta sería la cuarta vez que se pospone la audiencia.

La primera solicitud fue presentada el 25 de febrero, sin oposición de la Fiscalía, en respuesta el tribunal trasladó la audiencia del 6 de marzo al 6 de abril. Las partes presentaron una segunda solicitud conjunta el 18 de marzo y la audiencia pasó al 11 de junio. Con la tercera solicitud, presentada el 28 de mayo, el tribunal la reprogramó para el 28 de octubre.

"Los Estados Unidos de América, por y a través de su abogado, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia y Melitón Cordero, a través de su abogada, Mary Toscano Carpenito, por la presente solicitan respetuosamente y de forma conjunta al Tribunal que continúe la audiencia preliminar programada del 28 de octubre de 2026 al 3 de febrero de 2027, y excluyendo el tiempo bajo el Juicio Rápido", reza la más reciente solicitud.

Las razones del nuevo aplazamiento

En la moción conjunta, las partes explicaron que la Fiscalía había entregado de manera informal a la defensa material probatorio antes de la presentación de una acusación formal por un gran jurado.

Entre ese material figuran informes de investigación que recogen entrevistas a testigos, comunicaciones entre Cordero y una fuente identificada como SOI-2, y declaraciones juradas que respaldan solicitudes de órdenes de registro.

Según el documento, la defensa también ha llevado a cabo su propia investigación. En septiembre, la abogada de Cordero, Mary Toscano Carpenito, hizo una presentación ante los fiscales. A raíz de esa presentación, la Fiscalía indicó que quería entregar material adicional a la defensa y hacer una presentación ante la abogada.

"El aplazamiento dará a las partes más tiempo para mantener conversaciones que podrían evitar la necesidad de un juicio, permitirá a la defensa revisar el material probatorio y continuar su propia investigación, y dará a la Fiscalía tiempo para hacer una presentación ante la defensa", argumentaron.

La moción no detalla el contenido de esas conversaciones ni informa de que se haya alcanzado un acuerdo. Además, la posibilidad de evitar un juicio ya se había mencionado en solicitudes anteriores.

El caso

Según la denuncia penal, Cordero, de 47 años, presuntamente aceptó miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener visas de no inmigrante para visitar temporalmente Estados Unidos.

La Fiscalía sostiene que, durante su asignación en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, Cordero agilizó al menos 119 solicitudes de visa, entre ellas al menos una presuntamente fraudulenta. También afirma que con frecuencia preparaba a los solicitantes para sus entrevistas con funcionarios consulares estadounidenses.

El 12 de febrero de 2026, las autoridades presentaron contra Cordero una denuncia penal con tres cargos: conspiración, soborno y fraude de visas. Fue arrestado ese mismo día y compareció por primera vez ante el tribunal federal del Distrito de Columbia el 13 de febrero.

Durante esa comparecencia, la Fiscalía no solicitó la prisión preventiva y el tribunal dispuso su libertad bajo reconocimiento personal. Cordero quedó en libertad sin depositar dinero como fianza, sujeto a las condiciones fijadas por el tribunal y a la obligación de comparecer cuando sea citado.