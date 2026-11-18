La Policía de Nueva York arrestó a un auxiliar docente acusado de golpear en la cara a un niño de seis años en una escuela primaria de El Bronx. El arresto se produjo mientras la ciudad revisa las prácticas de contratación del Departamento de Educación tras el asesinato de la corredora Katie Suárez, caso por el que está acusado otro empleado escolar.

Miguel Sánchez, de 35 años, enfrenta cargos de agresión y de poner en peligro el bienestar de un menor, según recoge el New York Daily News.

El presunto incidente ocurrió alrededor del mediodía del viernes en la cafetería de la escuela primaria PS 63 Author´s Academy, en la avenida Franklin, cerca de la calle 167 Este, en el sector de Morrisania, según una fuente policial citada por el New York Daily News.

Sánchez estaba de servicio en el momento del incidente. La Policía confirmó que trabajaba con alumnos con necesidades especiales en el centro.

Algunas fuentes afirmaron a medios locales que Sánchez presuntamente golpeó al niño en la cara, causándole lesiones faciales leves.

Otro auxiliar fue arrestado en Staten Island

En un caso separado, las autoridades informaron el martes del arresto de Pasquale Papandrea, de 57 años, otro auxiliar docente acusado de besar en la cara a una niña de siete años en octubre en la escuela PS 25, en Staten Island.

Papandrea enfrenta cargos de abuso sexual y de poner en peligro el bienestar de un menor, según la Policía.

Una portavoz del Departamento de Educación indicó que ambos empleados fueron apartados de sus puestos mientras se resuelven sus casos.

"La seguridad de nuestros estudiantes es innegociable", afirmó.

Nueva York revisa la contratación de personal escolar

El Departamento de Educación solicitó al Departamento Jurídico de la ciudad una revisión independiente de sus prácticas de contratación tras el asesinato de Katie Suárez, de 28 años. La joven fue atacada el 30 de octubre mientras corría por el sendero Shore Parkway Greenway.

Sayed Mohassib, de 27 años, está acusado de apuñalar a Suárez. Según el New York Daily News, tras el ataque, Mohassib volvió a trabajar con niños en la escuela primaria PS 200 Benson, en Brooklyn, y permaneció en el puesto hasta su arresto una semana después.

La revisión examinará las verificaciones a las que se somete al personal, el intercambio de información entre agencias conforme a la ley y las medidas de protección que se aplican después de la contratación. El alcance de la revisión aún se está definiendo, según las autoridades educativas.

El superintendente de escuelas, Kamar Samuels, dijo que el Departamento de Educación está preparado para actuar de inmediato a partir de las recomendaciones del Departamento Jurídico.