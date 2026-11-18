Boston, Mass, EE.UU., 9 de enero de 2026 Personas en la calle Acorn y casas de ladrillo rojo en el centro histórico de Beacon Hill. ( SHUTTERSTOCK )

Boston se encuentra entre las mejores ciudades de Estados Unidos para vivir sin necesidad de tener un automóvil, gracias a sus condiciones para desplazarse a pie, su infraestructura para ciclistas y su amplia red de transporte público.

La capital de Massachusetts ocupa el cuarto lugar de un listado de las 10 ciudades estadounidenses más favorables para un estilo de vida sin vehículo, elaborado a partir de indicadores de Walk Score, una plataforma que evalúa la facilidad para caminar, andar en bicicleta y utilizar el transporte público en distintas áreas urbanas.

Uno de los principales atributos de Boston es su facilidad para recorrerla a pie. Conocida como "La Ciudad Caminable", ocupa el tercer puesto entre las ciudades estadounidenses con mejores condiciones para los desplazamientos peatonales.

Entre sus vecindarios más accesibles para caminar figuran Beacon Hill, North End y Bay Village, zonas que permiten a residentes y visitantes realizar distintos recorridos sin depender de un automóvil.

Infraestructura para ciclistas

La ciudad también cuenta con alternativas para quienes prefieren trasladarse en bicicleta. Su infraestructura incluye senderos y caminos que facilitan los recorridos urbanos, además del programa de bicicletas compartidas Bluebikes, que permite acceder a este medio de transporte en distintos puntos de Boston y sus alrededores.

Una red de transporte público para movilizarse

Otro de los factores que favorecen la vida sin automóvil en Boston es su sistema de transporte público, operado por la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts (MBTA), conocido popularmente como "The T".

La red ofrece servicios de metro, autobuses, tranvías y transporte marítimo, con conexiones que permiten desplazarse por distintos sectores de la ciudad y el área metropolitana.

Estas opciones ofrecen alternativas para los residentes que desean reducir su dependencia del automóvil, evitar gastos asociados al combustible, los seguros y el mantenimiento, y utilizar medios de transporte que contribuyan a disminuir las emisiones contaminantes.

Nueva York encabeza el listado

El listado también incluye otras ciudades que ofrecen condiciones favorables para prescindir de un vehículo particular.

Nueva York ocupa el primer lugar, seguida de San Francisco y Jersey City. Después de Boston, aparecen Chicago, Washington D. C., Filadelfia, Minneapolis, Newark y Seattle.

La clasificación toma en cuenta las facilidades para caminar, utilizar bicicletas y acceder al transporte público, tres factores que permiten evaluar las alternativas de movilidad disponibles en las ciudades estadounidenses.

La posibilidad de vivir sin automóvil representa, además, una oportunidad para reducir gastos personales y la huella ambiental. Entre las iniciativas que promueven esta alternativa se encuentra Habitat for Humanity, organización que invita a donar vehículos para recaudar fondos destinados a apoyar a familias en la construcción de viviendas dignas y asequibles.