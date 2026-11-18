Los demócratas lograron conquistar nueve escaños que estaban en manos de los republicanos en el Senado de Estados Unidos, su mayor avance en unas elecciones de medio término en casi 70 años, tras la victoria de la exrepresentante Mary Peltola frente al senador republicano Dan Sullivan en Alaska.

El triunfo de Peltola en una de las contiendas más disputadas del país convirtió el escaño de Alaska en el noveno que los demócratas arrebataron a los republicanos durante este proceso electoral, lo que permitirá al partido iniciar el nuevo período legislativo, en enero, con una mayoría de 56 senadores frente a 44 republicanos.

La última vez que los demócratas habían conseguido nueve o más escaños en unas elecciones de medio término fue en 1958, durante el segundo mandato del presidente republicano Dwight Eisenhower. En aquella ocasión, el partido obtuvo 13 puestos que estaban en manos de los republicanos y ganó, además, los dos escaños de Alaska, que acababa de incorporarse como estado, para alcanzar una ganancia total de 15 asientos.

Nueva composición del Senado

La nueva composición del Senado representa la mayor ventaja demócrata en esa cámara en 16 años. En los últimos días del Congreso número 111, que concluyó el 3 de enero de 2011, el partido contaba con 58 senadores.

"56 escaños era un resultado inimaginable incluso hace apenas unos meses. La mayoría de la gente no creía que 51 escaños demócratas en el Senado fueran posibles al comienzo de este ciclo", expresó el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en un mensaje publicado en redes sociales.

Incluso sin el resultado de Alaska, los demócratas habrían conseguido su mayor mayoría desde enero de 2015, cuando los republicanos recuperaron el control del Senado tras ganar nueve escaños demócratas en las elecciones de medio término de 2014, durante el segundo mandato del presidente Barack Obama.

Antes de la victoria de Peltola, el triunfo del demócrata Scott Colom en la contienda por el Senado en Mississippi, anunciado el miércoles, había permitido a su partido alcanzar ocho escaños republicanos.

Ese resultado representó la mayor cantidad de escaños conquistados por los demócratas en unas elecciones de medio término desde la segunda contienda legislativa intermedia del presidente Ronald Reagan, hace 40 años.

Control de la Cámara de Representantes

Los avances del partido no se limitaron al Senado. Los demócratas también recuperaron el control de la Cámara de Representantes, donde obtuvieron 42 escaños adicionales, según los resultados disponibles hasta el martes.

Los resultados siguen una tendencia histórica en la política estadounidense: el partido del presidente suele perder representación en el Congreso durante las elecciones de medio término.

Sin embargo, el Senado ha mostrado históricamente una mayor resistencia a ese comportamiento que la Cámara de Representantes. De las 16 elecciones legislativas intermedias anteriores a 2026, el partido del presidente logró mantener su posición o ganar escaños en el Senado en siete ocasiones.

No obstante, casi todos esos resultados se produjeron durante el primer mandato presidencial. Las elecciones de medio término celebradas durante el segundo período de un presidente suelen representar un mayor desafío para el partido que ocupa la Casa Blanca.

En contraste, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el partido del presidente solamente ha conseguido aumentar su representación en la Cámara de Representantes en dos elecciones de medio término.