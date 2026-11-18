Joshua Núñez acusado de asesinar a su tía abuela Carmen Núñez en El Bronx. ( TOMADA DE LA CUENTA EN X DE NYC CRIME )

El dominicano Joshua Núñez, de 35 años, acusado de matar a golpes a su tía abuela, Carmen Núñez, de 75, en un edificio de El Bronx, permanecerá detenido sin derecho a fianza, según informaron medios locales.

La jueza Juliette Haji dispuso la medida durante una audiencia celebrada el lunes 16 de noviembre en el Tribunal Penal de El Bronx, en la que también concedió una petición de la defensa para que el acusado recibiera atención médica y psiquiátrica.

Durante la comparecencia, la Fiscalía presentó detalles de la agresión que habría provocado la muerte de la víctima y expuso los antecedentes penales del imputado, quien cumplió una condena por atacar a otro adulto mayor en 2019.

De acuerdo con los fiscales, la agresión contra Carmen Núñez ocurrió alrededor de las 12:30 de la madrugada del sábado, durante una discusión en su apartamento del segundo piso de un edificio ubicado en la calle Manida, cerca de la avenida Lafayette, en Hunts Point.

La Fiscalía sostiene que el acusado golpeó a su tía con los puños, la sujetó por el pelo, la tiró al suelo y la arrastró mientras ella pedía ayuda a otros familiares. Durante la agresión, la parte posterior de su cabeza y el cuello impactaron contra el borde de un escalón.

Según el fiscal adjunto del distrito del Bronx, Gary McKenna, el acusado intentó continuar la agresión incluso después de que la mujer lograra refugiarse en el apartamento de un familiar. Presuntamente, le tiró del pelo para intentar sacarla y golpeó la puerta cuando los familiares consiguieron dejarlo fuera.

Carmen Núñez perdió el conocimiento dentro de ese apartamento. Los servicios de emergencia, que acudieron tras una llamada al 911, le practicaron maniobras de reanimación antes de trasladarla al Hospital Lincoln, donde falleció.

Las autoridades informaron que Joshua Núñez fue detenido fuera del apartamento y acusado al día siguiente.

La otra agresión

Durante la audiencia, los fiscales señalaron que Núñez había sido condenado a cuatro años de prisión por un ataque contra un hombre de 66 años, ocurrido el 1 de enero de 2019 en una tienda de alimentos de la avenida Courtlandt, en Melrose, en El Bronx.

En aquel caso, empujó a la víctima por detrás, provocando que se golpeara la cabeza contra una estantería y cayera al suelo. Después continuó golpeándola, según la Fiscalía.

El hombre sufrió una fractura en la cuenca de un ojo e inflamación cerebral y permaneció diez días en cuidados intensivos. Tras cumplir la pena de prisión, Núñez estuvo bajo supervisión, un período que terminó hace aproximadamente dos años, indicaron los fiscales.