Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos. ( EFE )

Las recientes fallas tecnológicas en Estados Unidos no están relacionadas entre sí ni fueron causadas por actores "maliciosos", dijo el jefe de la inteligencia de ese país el miércoles al Congreso.

"Estas son interrupciones de servicio independientes asociadas con mantenimiento y cambios tecnológicos", dijo el director nacional de Inteligencia, Jay Clayton, en una audiencia de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sobre "amenazas globales".

"No tenemos indicios de que provengan de actores de amenazas externos ni de actores patrocinados por Estados", afirmó Clayton.

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Las declaraciones fueron respaldadas por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el subdirector del FBI, Christopher Raia.

"No hemos visto nada que pudiera indicar que están relacionadas", dijo Mullin sobre las interrupciones. "Estoy 98 % seguro de que no tiene nada que ver con que nuestros adversarios hackeen o ataquen nuestros sistemas".

"En este punto, no hay indicio de actividad cibernética maliciosa relacionada con ninguno de estos incidentes", agregó Raia.

Las caídas

El vicepresidente JD Vance canceló su asistencia el miércoles a un evento del New York Times para participar en una reunión relacionada con las caídas de servicio, que han afectado el sistema de correo de Microsoft, los viajes aéreos y portales bancarios.

El martes, la red de comunicación interna de la Agencia de Seguridad Nacional estuvo fuera de servicio. La NSA informó que había experimentado una "degradación temporal durante el mantenimiento rutinario programado".

Clayton dijo que una explicación para algunas de las fallas era la necesidad de actualizar sistemas y redes.