Estampa de una visa de periodista para Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

Un juez federal de Massachusetts anuló una norma del Gobierno del presidente Donald Trump que buscaba limitar a cuatro años la permanencia de estudiantes extranjeros en Estados Unidos y obligarlos a solicitar una extensión para continuar sus estudios.

El juez F. Dennis Saylor IV determinó que la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) era arbitraria y contraria a la ley. El fallo deja sin efecto la disposición, que ya había sido suspendida provisionalmente en septiembre.

La norma, publicada en julio de 2026, pretendía sustituir el sistema conocido como duration of status (duración del estatus), que permite a los estudiantes extranjeros permanecer legalmente en el país mientras conserven su estatus migratorio y cumplan con los requisitos de sus programas académicos.

¿Qué cambia para los estudiantes extranjeros?

Con esta decisión, se mantiene el sistema vigente para los estudiantes internacionales con visas F-1 y los participantes de programas de intercambio con visas J-1.

En consecuencia, no tendrán que solicitar extensiones ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) por el límite de cuatro años que establecía la norma anulada.

No obstante, el Gobierno de Trump todavía tiene la posibilidad de apelar la decisión judicial.

¿Por qué el Gobierno quería limitar la permanencia?

El Departamento de Seguridad Nacional argumentaba que el sistema de duración del estatus dificultaba comprobar periódicamente si los estudiantes extranjeros seguían cumpliendo las condiciones de sus visas.

También sostenía que establecer un período fijo de admisión permitiría reducir los casos de extranjeros que permanecen en Estados Unidos después de concluir sus programas académicos.