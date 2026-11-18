ICE deporta a tres dominicanos condenados por delitos relacionados con drogas
Yonathan Polanco, Juan José Coronado y Jean Carlos Cuello Restituyo fueron sentenciados por conspiración para distribuir drogas
La agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que tres ciudadanos de República Dominicana fueron removidos del país tras cumplir condenas por delitos relacionados con el tráfico de sustancias controladas.De acuerdo con ICE, los dominicanos figuraban entre un grupo de extranjeros que fueron deportados luego de ser condenados por distintos delitos que, según la agencia, representaban una amenaza para la seguridad pública.
Entre los deportados se encuentra Yonathan Polanco, ciudadano dominicano condenado por conspiración para poseer, con intención de distribuir, una sustancia controlada a bordo de una embarcación, según informó la agencia estadounidense.
También fue repatriado Juan José Coronado González, quien, de acuerdo el reporte de ICE, fue condenado por conspiración para distribuir cocaína a bordo de una embarcación.
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Uno acusado de distribuir fentanilo
El tercer dominicano identificado por ICE es Jean Carlos Cuello Restituyo, condenado por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo, además de posesión de esa sustancia con intención de distribuirla, indicó la agencia.
- ICE señaló que las deportaciones forman parte de sus operaciones para detener y remover del territorio estadounidense a extranjeros que "se encuentran en situación migratoria irregular y tienen antecedentes penales".
La información fue difundida por ICE como parte de un reporte en el que identificó a varios extranjeros deportados, entre ellos ciudadanos de El Salvador, México y Venezuela, además de los tres dominicanos.