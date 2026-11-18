Leonel Fernández durante un encuentro celebrado el domingo en el Beverly Hills Manor, en El Bronx, Nueva York. ( SUMINISTRADA )

La inteligencia artificial y su impacto en el futuro de República Dominicana, la crisis de Haití, el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele y el panorama político de cara a las elecciones de 2028 fueron algunos de los temas sobre los que habló el expresidente Leonel Fernández durante una entrevista dirigida a la comunidad dominicana en Nueva York.

El también presidente del partido Fuerza del Pueblo participó en la primera entrega de una serie de entrevistas de La Conciencia Podcast, conducida por los comunicadores dominicanos Julio Herrera y Raymundo Aquino (El Ray Studios), quienes buscan acercar a la diáspora a las figuras que protagonizan el debate político nacional.

Durante la conversación, Fernández expuso sus consideraciones sobre los desafíos que enfrenta el país en materia de innovación tecnológica, seguridad, relaciones con Haití y desarrollo, además de referirse a las perspectivas políticas de su organización y al futuro de las nuevas generaciones de dirigentes.

Inteligencia artificial y transformación tecnológica

Al abordar el avance de la inteligencia artificial y los cambios que traerá consigo, Fernández planteó la necesidad de que República Dominicana se prepare para formar parte de esa transformación y aproveche las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

En ese contexto, recordó iniciativas como el Parque Cibernético de Santo Domingo y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), proyectos vinculados a su visión de impulsar la educación tecnológica y la innovación.

El exmandatario sostuvo que el país debe avanzar hacia un modelo que lo convierta en un centro de conocimiento, capaz de preparar a sus ciudadanos para las transformaciones del mercado laboral y la economía.

La crisis haitiana y la responsabilidad internacional

Sobre Haití, Fernández sostuvo que la crisis que atraviesa ese país responde a una problemática interna y no a un conflicto entre las dos naciones.

Consideró que República Dominicana debe proteger su territorio y actuar con prudencia en la frontera, mientras la comunidad internacional asume un papel activo frente a la situación haitiana.

El modelo de seguridad de Nayib Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su estrategia contra las estructuras criminales también formaron parte de los asuntos abordados.

Al referirse a las operaciones contra las bandas, Fernández llamó la atención sobre la complejidad de este tipo de acciones y la importancia de que las medidas de seguridad se desarrollen con coordinación y dentro de los marcos institucionales y multilaterales correspondientes.

Leonel Fernández, Omar Fernández y las elecciones de 2028

En el ámbito político, la entrevista incluyó las aspiraciones de Leonel Fernández de regresar a la Presidencia de la República y el escenario electoral de 2028.

Consultado sobre el futuro político de su hijo, Omar Fernández, actual senador del Distrito Nacional, el expresidente habló sobre el relevo generacional y la importancia de que los jóvenes tengan espacios de participación y liderazgo, considerando también la preparación y experiencia que requieren las responsabilidades públicas.

Juan Bosch y las lecturas de su formación

Durante otro segmento de la conversación, Fernández compartió algunas de las obras de Juan Bosch que considera fundamentales en su formación intelectual y política.

Entre ellas mencionó Crisis de una tiranía sin ejemplo, Crisis de la democracia de América en la República Dominicana, El pentagonismo, sustituto del imperialismo, Dictadura con respaldo popular y Composición social dominicana.

Una serie de entrevistas de cara a 2028

La participación de Fernández inaugura una serie de encuentros que La Conciencia Podcast tiene previsto desarrollar con precandidatos, candidatos y representantes de distintas organizaciones políticas, así como aspirantes a cargos electivos en los niveles presidencial, congresual y municipal.

La iniciativa es conducida por Julio Herrera y Raymundo Aquino, comunicadores y empresarios dominicanos residentes en Nueva York, quienes han desarrollado plataformas digitales con contenidos sobre política, inmigración, derechos civiles, educación y otros asuntos de interés para la comunidad latina.

La Conciencia Podcast cumple dos años al aire y es producido por Higher Studios Productions, bajo la responsabilidad de Miguel Ángel Espinoza, desde Nueva York.