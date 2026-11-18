Papeletas electorales en un centro de votación en Los Ángeles. ( EFE )

El representante republicano Nick Begich fue reelegido para ocupar el único escaño de Alaska en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una victoria que representa uno de los pocos resultados favorables para el Partido Republicano en unas elecciones de medio mandato en las que los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso.

Begich obtuvo la victoria el miércoles mediante el sistema de recuento de votos por orden de preferencia utilizado en Alaska, con lo que aseguró un segundo mandato en la Cámara de Representantes.

Su triunfo se produjo un día después de que la demócrata Mary Peltola derrotara al republicano Dan Sullivan y se quedara con uno de los escaños de Alaska en el Senado de Estados Unidos.

Begich contó con el respaldo del presidente Donald Trump durante su campaña y se presentó como un dirigente alineado con la agenda del mandatario, particularmente con sus esfuerzos para ampliar la perforación de petróleo y gas y el desarrollo de otros recursos naturales en Alaska.

Su principal rival fue el independiente Bill Hill, pescador comercial y profesor jubilado respaldado por el Partido Demócrata de Alaska. Hill centró su campaña en el costo de vida, la reducción de la influencia del dinero en las elecciones y su oposición al poder de los multimillonarios.

En la contienda también participó el demócrata Eric Hafner, quien cumple una condena en una prisión federal en Nueva York tras ser sentenciado en 2022 por amenazar de muerte a jueces, policías y otras personas.

La polémica candidatura de Hafner

La campaña de Hill y los demócratas de Alaska cuestionaron la candidatura de Hafner, especialmente después de que los votantes recibieran mensajes de texto de una fuente no identificada que promovían su candidatura.

El jefe de campaña de Hill, Kevin Groh, y la directora ejecutiva del Partido Demócrata de Alaska, Jenny-Marie Stryker, dijeron que desconocían quién estaba detrás de esos mensajes.

Stryker afirmó que el partido tuvo que gastar "miles de dólares en enviar mensajes de texto para aclarar que el verdadero Partido Demócrata de Alaska respaldaba a Bill Hill".

La campaña de Hill también distribuyó pegatinas y carteles en los que calificaba a Hafner de "falso demócrata", mientras aumentaban las preocupaciones sobre el impacto de su candidatura en las últimas semanas de la contienda.

Hafner obtuvo casi el 8 % de los votos. Su biografía de candidato, incluida en los materiales electorales estatales, no mencionaba que se encontraba encarcelado.

Su madre, Carol "Kitty" Hafner, respondió a una consulta de The Associated Press y sostuvo que sería difícil que los votantes desconocieran la situación de su hijo debido a la cobertura que recibió su candidatura al mismo escaño en 2024.

También cuestionó la atención de los medios sobre su encarcelamiento y afirmó que nadie había impulsado a su hijo a presentarse.

"¡Díganle al presidente Trump que indulte a Eric Hafner!", escribió.

Sin vínculos con Alaska

Según AP, ni Eric Hafner ni su madre mantienen vínculos con Alaska. Carol Hafner se presentó a las primarias para el Senado de Alaska en agosto y quedó en sexto lugar, con el 0.6 % de los votos.

Los Hafner ya habían presentado candidaturas en Alaska y otros estados.

La elección también estuvo marcada por la presencia de otro candidato con el apellido Sullivan en la contienda por el Senado, Dan J. Sullivan, en una carrera en la que Peltola enfrentó acusaciones de que integrantes de su equipo habían ayudado a reclutarlo. La demócrata negó haber participado en ese esfuerzo.