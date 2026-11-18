El gobierno del presidente Donald Trump solicitó este miércoles a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquee una orden judicial que restablecería el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos y les permitiría evitar temporalmente la deportación.

La solicitud de emergencia fue presentada después de que un juez federal con sede en California determinara que la decisión de la administración de poner fin al TPS para los venezolanos era ilegal, informó The Associated Press (AP).

El gobierno advirtió que, si la Corte Suprema no interviene antes del viernes, podría verse obligado a liberar a unos 1,800 venezolanos que permanecen detenidos, según los fiscales federales citados por AP.

La administración Trump argumentó que restablecer el TPS impediría ejecutar hasta 332 órdenes de deportación y obligaría al Gobierno a proporcionar autorización de trabajo a los beneficiarios.

El Gobierno sostuvo que restablecer las protecciones provocaría un "daño grave e inmediato".

El TPS para venezolanos fue establecido por primera vez en marzo de 2021, durante la administración del presidente demócrata Joe Biden. En septiembre de 2023 se amplió para incluir a más beneficiarios.

Aproximadamente 600,000 venezolanos han recibido la protección del TPS, de acuerdo con AP.

Trump busca eliminar protecciones

El presidente Donald Trump ha impulsado medidas para poner fin a las protecciones que han permitido a inmigrantes de distintos países permanecer legalmente en Estados Unidos y trabajar, en algunos casos durante décadas.

En junio, la Corte Suprema permitió a la administración poner fin a las protecciones temporales para ciudadanos de Haití y Siria. Posteriormente, un tribunal de apelaciones suspendió la decisión del juez que había mantenido vigente el TPS para los venezolanos, pero esa suspensión vence el viernes, según AP.

La administración Trump ha cancelado el TPS para más de un millón de personas procedentes de 13 países, entre ellos Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán y Siria.

Sin embargo, el Gobierno mantuvo las protecciones para casi 200,000 salvadoreños cuyo TPS expiraba el 9 de septiembre y para más de 100,000 personas de Ucrania y Sudán, cuyo beneficio vencía en octubre.

Miles de venezolanos afectados

Después de que la administración Trump puso fin al TPS para los venezolanos el año pasado, sus permisos de trabajo también dejaron de ser válidos. Miles de personas fueron sometidas a procesos de expulsión, detenidas o deportadas, mientras que otras optaron por abandonar voluntariamente Estados Unidos.

No está claro cuántos venezolanos que estaban protegidos por el programa continúan viviendo en el país.

El Gobierno argumenta que el TPS es un programa temporal que solo ofrece protección a corto plazo y que su restablecimiento interferiría con los esfuerzos de la administración para aplicar su política migratoria.

Abogada cuestiona la petición

Emi MacLean, abogada de la Alianza Nacional TPS de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Norte de California, afirmó que la administración Trump no tiene fundamento para solicitar la intervención de la Corte Suprema.

"Los tribunales inferiores deberían poder pronunciarse sobre esta cuestión, y la están tomando en serio y actuando con celeridad", dijo MacLean.

"Lo que el gobierno está intentando hacer es saltarse el proceso para que la Corte Suprema avale sus acciones ilegales y permita que continúe el daño infligido a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) venezolanos", agregó.