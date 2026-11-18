El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, es uno de los miembros más conocidos de la DSA, destaca EFE en la información difundida este martes. ( AFP )

La administración del alcalde Zohran Mamdani demandó al propietario Barry Singer por las condiciones de deterioro y presuntas violaciones a las normas de vivienda en 11 edificios ubicados en El Bronx y Brooklyn, en una acción con la que la ciudad busca recuperar más de 10 millones de dólares en daños y sanciones.

La demanda fue presentada por el Departamento Jurídico de la Ciudad de Nueva York ante la Corte Suprema del condado del Bronx y constituye, según la Alcaldía, la primera ocasión en que la ciudad utiliza la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York para exigir responsabilidades a un propietario por supuestamente evadir pagos relacionados con reparaciones de emergencia, control de plagas y sentencias derivadas de infracciones al código de vivienda.

La administración de Mamdani indicó que la acción forma parte de "Fix the City", una iniciativa dirigida a propietarios considerados infractores reincidentes de las normas municipales y que busca obligarlos a cumplir con las regulaciones o transferir sus propiedades a dueños que garanticen condiciones adecuadas para los inquilinos.

"No nos quedaremos de brazos cruzados mientras los propietarios descuidan sus edificios y dejan a los inquilinos en condiciones de vida peligrosas durante décadas", afirmó Mamdani. El alcalde agregó que su administración utilizará nuevas estrategias legales cuando las herramientas tradicionales no sean suficientes para exigir responsabilidades.

Edificios con cientos de infracciones

Según la demanda, las propiedades de Singer acumulan cientos de infracciones relacionadas con la seguridad de los edificios y las condiciones de vivienda. Entre los problemas señalados figuran construcciones no autorizadas, fachadas con grietas severas, muros abombados o inclinados y escaleras de incendios oxidadas con riesgo de derrumbe.

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Uno de los casos señalados es el edificio ubicado en 2500 Webb Avenue, en el Bronx, que registra 456 infracciones, de las cuales 183 son clasificadas como de "peligro inmediato". La demanda menciona, entre otras condiciones, una fachada considerada un posible riesgo de derrumbe, protección peatonal inadecuada y una escalera de incendios obstruida.

Otro inmueble, localizado en 3030 Heath Avenue, permanece bajo una orden de desalojo total desde un incendio de gran magnitud ocurrido el 15 de enero de 2025. La ciudad alega que el propietario no ha cumplido con las órdenes de reparar los daños ocasionados por el fuego.

Más de un millón de dólares adeudados

La ciudad acusa a Singer de haber evitado pagar más de 1.05 millones de dólares, más intereses, correspondientes a cargos y sentencias judiciales. La suma incluye gastos por reparaciones de emergencia y control de plagas que, según la demanda, la ciudad tuvo que realizar ante el incumplimiento del propietario.

La Alcaldía solicita además que el tribunal ordene corregir las condiciones consideradas peligrosas y que imponga sanciones civiles de 1,000 dólares diarios por cada infracción contemplada en la Ley de Erradicación de Molestias.

La demanda también reclama daños triplicados y sanciones civiles de hasta 28,619 dólares por infracción bajo la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York.

El caso forma parte de una estrategia más amplia de la administración de Mamdani para enfrentar la crisis de vivienda en Nueva York. Su plan "Block by Block" contempla construir 200,000 viviendas asequibles y preservar otras 200,000 durante la próxima década.