Un hombre sujeta las banderas de Venezuela y Estados Unidos. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Un tribunal de apelación estadounidense mantuvo en suspensión el restablecimiento del estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos, después de que el gobierno de Donald Trump hubiera pedido de forma urgente a la Corte Suprema que interviniera en el asunto.

Decisión judicial reciente

El Tribunal del Noveno Circuito, en California, decidió in extremis darse siete días para examinar el asunto, en un auto emitido en la noche del miércoles.

El auto llegó horas después de que el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, hubiera solicitado la intervención urgente de la máxima autoridad judicial del país.

El tribunal federal en California concedió al DHS una "suspensión administrativa" (administrative stay), antes de emitir una nueva resolución.

Antecedentes del TPS

El TPS para venezolanos, que beneficia a alrededor de 350,000 personas, es motivo de un forcejeo entre el gobierno Trump e instancias judiciales, que han obstaculizado repetidamente su objetivo de cancelar el programa como parte de su dura política migratoria.

Poco después de asumir el poder en enero de 2025, el gobierno Trump suspendió la extensión del TPS para venezolanos, que había sido reformulado en 2023.

El TPS había sido extendido por 18 meses por el gobierno demócrata justo antes de abandonar el poder, y el DHS anuló esa decisión.

La medida del gobierno Trump fue apelada por asociaciones y particulares, y finalmente el caso, tras ser examinado por el Noveno Circuito, llegó a la Corte Suprema.

En octubre de 2025 los jueces de la alta corte suspendieron la sentencia contraria al gobierno del Noveno Circuito.

El pasado 25 de junio, la Corte estableció explícitamente límites a los tribunales en su afán de revisar las decisiones del gobierno sobre el TPS, en una sentencia conocida como Mullin v. Doe.

El gobierno logró parecidas victorias con el TPS para haitianos, que permitió la deportación de miles de esos ciudadanos de regreso a su país, o la protección para sirios, revocada en julio de 2026.

Reacciones oficiales

A la luz de la sentencia Mullin v. Doe, el Supremo devolvió el caso del TPS para venezolanos al Noveno Circuito, que lo mantuvo bajo examen.

La suspensión del TPS para venezolanos vencía el viernes 20 de noviembre, así que el DHS volvió a pedir de urgencia a la Corte Suprema que recordara al Noveno Circuito que debía pronunciarse.

"La negativa del Noveno Circuito a conceder una suspensión es inexplicable", declaró el secretario de Seguridad Nacional en su petición ante la Corte Suprema, a la que pedía intervenir de aquí al viernes.

Como parte de sus redadas migratorias, el DHS asegura tener bajo custodia a unos 1.800 venezolanos, que debería haber dejado en libertad si el TPS hubiera sido reinstaurado este viernes.