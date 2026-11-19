Un ciberataque contra proveedores externos de JPMorgan Chase provocó la filtración en internet de información personal de miles de clientes del banco, principalmente direcciones de correo electrónico y, en algunos casos, números de teléfono, de acuerdo con información de la agencia AP.

La entidad financiera informó que el incidente fue detectado el jueves y que los datos comprometidos no incluyen información de tarjetas de crédito ni otros datos personales especialmente sensibles. También aclaró que el ataque no está relacionado con las interrupciones que afectaron algunos de sus servicios bancarios a principios de esta semana.

"Hemos descubierto que terceros que prestan servicios a la empresa fueron blanco de un ciberataque", declaró Joe Evangelisti, portavoz de Chase. Agregó que, según las investigaciones preliminares, los atacantes habrían accedido a determinados datos de marketing almacenados por esos proveedores, entre ellos nombres y correos electrónicos de algunos clientes.

Reacción de Visa y Mastercard

La filtración también fue confirmada por Visa y Mastercard, que indicaron que el incidente no afectó sus operaciones ni la información de pago de los usuarios, informó AP.

"En este momento, la exposición ha sido controlada y nuestros equipos están trabajando con el proveedor para brindar el apoyo necesario a los tarjetahabientes afectados", afirmó Seth Eisen, portavoz de Mastercard.

Impacto en la clientela de Chase

Las cuentas afectadas representan una pequeña proporción de la clientela de Chase, que tiene decenas de millones de clientes. Visa y Mastercard, por su parte, cuentan con miles de millones de usuarios.

El incidente se produce en medio de una serie de problemas tecnológicos que han afectado a distintos sectores de la economía mundial, desde cancelaciones de vuelos hasta interrupciones de servicios digitales, como el correo electrónico y el calendario de Microsoft.