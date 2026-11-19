Un hombre de Luisiana fue arrestado después de que un menor de su familia denunciara ante las autoridades una serie de presuntos abusos físicos y castigos extremos, que habrían ocurrido después de que el niño revelara a un familiar que era gay.

Según informó el New York Post, Prince Daniel Cruz, residente en West Monroe, fue detenido el martes tras una denuncia presentada ante el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Luisiana (DCFS). La identidad del menor no fue divulgada debido a su edad.

De acuerdo con documentos judiciales consultados por Louisiana First News, el menor dijo a los investigadores que Cruz reaccionó con violencia después de encontrar maquillaje y ropa interior femenina en su habitación.

Según el reporte, Cruz le habría cortado el cabello al niño de manera agresiva con una afeitadora, provocándole rasguños en el cuero cabelludo.

"Si quieres maquillarte como un payaso, te haré parecer un payaso", habría dicho Cruz, según los documentos, antes de preguntarle si estaba listo para mostrarle a todo el mundo su "hermoso cabello".

Castigos extremos

Los documentos también señalan que Cruz habría utilizado ejercicios físicos extenuantes como una forma de castigo. El menor afirmó que era obligado a realizar series de 100 burpees, flexiones, abdominales y otros ejercicios.

De acuerdo con The Post, Cruz declaró a las autoridades que practicaba boxeo con el menor y otro niño desde que la víctima tenía cinco años.

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Sin embargo, ambos menores dijeron a los investigadores que Cruz los obligaba a realizar entrenamientos que podían extenderse por más de 12 horas, con pausas únicamente para ir al baño y beber agua.

Los niños también afirmaron que comían poco porque temían que Cruz les propinara un golpe en el estómago y provocara que vomitaran.

Amenazas con un cuchillo

El expediente judicial describe además un episodio en el que el menor aseguró que Cruz le colocó un cuchillo en la lengua y lo amenazó con supuestamente con cortársela como castigo por haber mentido.

El niño declaró que Cruz decía escuchar a un espíritu llamado "Jason" y que, en esa ocasión, afirmó que era "Jason" quien quería su lengua, según los documentos.

El menor también relató un episodio ocurrido cuando cursaba el cuarto grado. Dijo que Cruz lo azotó y le cortó el cabello después de que falsificara su firma en un informe de calificaciones.

Luego de que una maestra reportara el incidente al Departamento de Servicios para Niños y Familias, el menor afirmó que Cruz volvió a castigarlo.

Las acusaciones forman parte de los documentos judiciales del caso y deberán ser sustentadas ante los tribunales.